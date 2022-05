Jan Plestenjak: Prijatelji pravijo, da bom dober oče

Si dobil kakšen odziv od naših finalistov (Slovenija ima talent, op. a.)?

Ne še, ker je z njimi komuniciral menedžer. Jaz sem samo določil, katere pesmi bo kdo zapel. Poslušal sem, kako pojejo, ker vseh nisem poznal. Glede na njihove glasove in slog sem izbral pesmi, ki bi jim ustrezale. Da bi se tudi oni dobro počutili.

Si tudi sicer velikokrat mentor mladim izvajalcem?

Ja, v bistvu sem res. Ko sem začenjal, so se mi vsi samo smejali. In ja, to je bilo precej upravičeno, ker je bilo res zanič (smeh), Ampak tudi kasneje, ko sem se začel razvijati, sem nekako vedno hrepenel po nasvetih, pa tega nisem dobil. Osebno mogoče ravno zato dajem prav vse nasvete, od glasbenih do piarovskih, tudi besedila jim popravljam, pa se nikoli ne podpišem pod njih. In potem so vsi v šoku in me sprašujejo, ali nočem avtorskih pravic. Predvsem pa skušam iz njih spraviti strah, ki so ga prinesla družbena omrežja, slabo samopodobo, strah pred vprašanjem, kaj sploh sporočati ljudem. Včasih kdo, ki je izjemno talentiran, zaradi tega strahu pozabi, kdo je. Pozabi, kaj je njegova vsebina, kajti vsebina je vedno tista, ki mora narekovati formo. Zdaj pa smo v času, ko forma narekuje vsebino. To je največja napaka.

Poznamo te kot nekoga, ki je sodeloval z Nino Pušlar, Challetom Salletom, Evo Boto, Žanom Serčičem in drugimi. Kako gledaš na mlajšo pop generacijo, s katero si imel priložnost sodelovati?

To so izjemni talenti. Neverjetno! Če bi jaz na začetku svoje kariere znal toliko, kot znajo oni – kako hvaležen bi bil! Pa nisem znal ... Nina in nekateri omenjeni imajo sicer že vrhunsko kariero in dolg staž, pri mnogih mlajših pa se vidi, da je prisoten strah, da bodo preveč 'krvavi'. Ampak ravno ta sok, ta 'krvavost' človeka daje ostrino, s katero zarežeš med poslušalce. Samo s tem se jih res dotakneš. Mladi se tega malo bojijo. Ampak to je prinesel ta čas. To se ne dogaja le pri nas, ampak tudi pri svetovnih produkcijah. Kje je zdaj tisti pevec Tom Jones, za katerega si vedel, da je to on? Ali pa Rod Stewart, Tina Turner? Danes pa so vsi ujeti v neki formi, ki je pri vseh zelo podobna, da le ne bi koga kaj zmotilo, kajti pomembne so reklame po radiu. Pesem med reklamami ni tako važna (smeh).