Jan Plestenjak razvnel razprodane Stožice

Dvorana Stožice je tokrat pokala po šivih. Najbolje prodajani slovenski glasbenik in avtor številnih uspešnic Jan Plestenjak je ob 25-letnici kariere v dobrih dveh urah in pol skupaj z glasbenimi kolegi poskrbel za koncertni spektakel, občinstvo pa mu je seveda jedlo iz roke.

Jan Plestenjak je poskrbel za nepozaben koncertni spektakel. FOTO: Miro Majcen

Po enoletnem ustvarjalnem premoru se je Jan Plestenjak vrnil na koncertne odre s spektakularnim, razprodanim koncertom v Stožicah. Približno 12.000 duš je prepevalo njegove najnovejše pesmi in stare hite, vse od balad do hitrih ritmov, ki so za vselej zaznamovale slovenski glasbeni prostor. Jan pač zna, uživa na odru in njegova energija je nalezljiva. Večni samec, ki s svojim glasom že več let polni dvorane, je koncert začel s pesmijo Si ok. Sledila je uspešnicaIz pekla do raja, balada Ob tebi bom ostal, pri kateri se je zatekel k svoji 'ljubici' kitari. Jan je tokrat v goste povabil tudi svoje glasbene prijatelje, za katere je dejal, da ji ''zelo ceni in jih ima rad'' Med njimi je tudi kitarist Primož Grašič, ki je Jana spremljal pri izvedbi skladbe Moja ljubica.

Jan Plestenjak je v Stožice privabil 12.000-glavo množico. FOTO: Miro Majcen

Občinstvo je nato razgrel z bolj poskočnimi ritmi Amore Mio, Čao lepa, Iz zadnje vrste, nato pa je sledila čudovita balada Pustil ti bom sanje, ki jo je odpel za klavirjem. Več utrinkov z Janovega koncerta v priloženi fotogaleriji.

FOTO: Miro Majcen

Sledili sta pesmi Prelepa za poraz in Tvoj song, nato pa je napočil čas za novega gosta. Na oder je prišel Challe Salle, s katerim sta v duetu odpela Velik je ta svet. Challe se je Janu zahvalil za povabilo in dejal: ''V čast mi je, da sem tukaj in da lahko delam z Janom ter da se imamo nocoj lepo.''

Jan in Challe Salle FOTO: Miro Majcen

Obiskovalci, prevladovale so seveda ženske in zaljubljeni pari, je v en glas prepevalo. Plestenjak je v svoj repertoar vključil tudi pesem To leto bo moje in brez dvoma lahko rečemo, da ta stavek zanj še kako drži. Saj veste, da napolniti Stožice ni mala malica in to uspe le redkim.

Stožice so pokale po šivih. FOTO: Miro Majcen

Med koncertom je obiskovalce popeljal v svoje otroštvo. Vsi vemo, da življenje ne piše samo lepih zgodb, ampak tudi tiste žalostne, z grenkim priokusom. Leta 1995 mu je umrl oče in ta večer se mu je poklonil s čudovito balado Pustil ti bom sanje. Ostal je v mirnih vodah in skupaj s sošolcem iz srednje glasbene šole Andrejem Zupanom, ki ga je spremljal na klarinetu, sta izvedlaBarko iz perja.

Občinstvo mu je jedlo iz roke. FOTO: Miro Majcen

Eden najbolj prepoznavnih glasov v naši domovini je poprijel tudi za inštrument ukulele, na katerega je zaigral živahno Večja od neba. Pred dnevi je 45-letni Strunjančan izdal že svoj 14. album Za vedno, s katerega je prvič v živo odpel čisto novo pesem Budala moja mala.

Lado Bizovičar si je Jana malo privoščil. FOTO: Miro Majcen

Za prav posebno presenečenje je poskrbel eden in edini Lado Bizovičar, ki si je Jana malo privoščil. Njegov veliki hitSoba 102 je priredil po svojem, in sicer je spremenil besedilo v pikantne, žgečkljive verze: ''V sobi sta dve sploh se mi ne dvigne, če sam' ena čaka me. V sobi sta dve škoda, ker jst nimam tičov za obe''. Vam zveni znano? Prav to besedilo ste lahko slišali že pred leti v zabavni TV oddaji As ti tud not padu?!, kjer si je Plestenjaka poleg Lada privoščil še Jurij Zrnec.

Modrijani so z Janom zapeli En poljub. FOTO: Miro Majcen

Jan je že večkrat poudaril, da zelo spoštuje Slovenijo in materni jezik. Z oboževalci je delil tudi nekaj anekdot, med drugimi, kako je nastala pesem En poljub, ki jo je zapel z Modrijani. ''Moj najboljši prijatelj Coto je napisal pesem, prišel do mene in mi rekel: 'Jan, a bi ti napisal besedilo zanjo?' Nato sva skupaj pila vinček, proti koncu sva dodala tudi že viski (nasmeh),'' pripoveduje Jan in besede so kar stekle na list papirja. Takoj naslednji dan je poklical Modrijane: ''Ko sva s Cotom Modrijanom zaigrala pesem, so imeli solzne oči in tega se ne da zaigrati.'' In tako je nanizal še en nov duet.

Manjkali niso niti Poskočni muzikanti. FOTO: Miro Majcen

Na odru so se Modrijanom in Janu nato pridružili še Poskočni muzikanti, ki so se razživeli ob pesmi Kok nam je luštn. Nato je, kot je dejal Jan sam, prišel čas za malo rock'n'rolla. Sledili sta stari uspešnici Smeh in solze ter Sam da ti maš mene rada, pri kateri je zraven igral še na električno kitaro.

Jan in Nina Pušlar FOTO: Miro Majcen

Občinstvo je razveselil z aktualnim singlom Povej mi, kaj bi rada, med povabljenci pa ni manjkala niti Nina Pušlar, ki je Jana pred leti spremljala na njegovi turneji Klasika: ''Ponosen sem nanjo.'' Svoja izjemna vokala sta združila v srce parajoči baladi Tebe imam, ki jo je Jan napisal za svojo mamo, ta pa seveda ni zamudila sinovega velikega koncerta. ''Zelo sem srečen, da imam takšno mamo. Naučila me je spoštovanja, biti pošten in strasten do ljudi. Ta večer sem jo moral pregovoriti, da pride in nocoj je tukaj z mano.''

Pesem Punca v izvedbi Nine Pušlar, Jana Plestenjaka in njegovega banda FOTO: Miro Majcen

Nadaljevala sta s pesmijoPunca. Po zaključniStara dobra, je sledil še bis zOna sanja o Ljubljani in mega hit Jaz že vem zakaj, ki je tudi naslovna pesem slovenske serije Reka ljubezni. Koncert je sklenil za klavirjem z močno interpretacijo pesmiLepa.