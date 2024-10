Jan Plestenjak si je v novi pesmi zaželel Mirana Rudana: Takoj je rekel ja

"Bil sem na 'špilu', ob pol enih ponoči pa me kliče neznana številka. Klical me je Jan in rekel, da ima nekaj zaradi česar se moreva videti. To je bilo malo pred novim letom, dobila pa sva se januarja," je o povabilu k sodelovanju povedal Miran Rudan, Jan Plestenjak pa je bil vesel, da je pevec njegovo idejo tudi takoj sprejel. "Dal mi je velik kompliment, saj pesmi pred tem še ni slišal. Pa mi je rekel, da ve, da bo pesem v redu," je še dodal. "Mislim, da sva naredila eno veliko stvar," je prepričan Miran.

"Pesem govori o tem problemu, ki se je zgodil z družbenimi omrežji, ko se vsiljujejo neka idiotska merila, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo in kaj ne. Zdi se mi, da so predvsem mladi še bolj obremenjeni v svojih trenutkih ranljivosti," je o novi skladbi, ki sta jo v studiu že posnela, namignil Jan. Trenutno pa snemata še videospot, v katerem bosta prikazala mlado dekle, ki bije svoje boje s telefonom, ki z družbenimi omrežji narekuje vso to popolnost. "Midva pripovedujeva njeno zgodbo, a v resnici ona zmaga sama proti sebi, ko se odloči biti to, kar je," je še zaupal pevec.