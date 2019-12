Jan Plestenjak spravil na noge kulturni hram

Eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov je tako poskrbel za še en glasbeni vrhunec v iztekajočem letu. Med obiskovalci koncerta je bil tudi predsednik vlade Slovenije Marjan Šar ec, ki je prišel s svojo družino. Skupaj z ženo Barbaro Iskra Šarec ter hčerkama Gabrijelo in Vivijano so Plestenjaku tudi osebno čestitali za odličen koncert in se za spomin na lep večer z njim v zaodrju tudi fotografirali.

Na petkovem koncertu so zvenele številne glasbenikove uspešnice, med njimi tudi baladi Moja ljubica,Prelepa za poraz in Soba 102.V goste je povabil vokalno skupino Kvatropirci , s katero je letos posnel uradno pesem Odbojkarske zveze Slovenije Res je dober dan.

Jan Plestenjak je v 25 letih svojega glasbenega ustvarjanja izdal 14 albumov in nanizal vrsto radijskih uspešnic. Med letoma 1993 in 1995 je izdal prve tri albume: Jan Plestenjak, Gremo v kinoinPogrešal te bom. Sledil je album Morje (1997), temu pa še albuma Amore mio (1999) in Jan (2001). Leta 2003 je izšel album Solo, ki ga je napovedala pesem Iz drugega sveta, po dveh letih zatišja pa se je vrnil z albumom Do raja, katerega izid je napovedala Lolita.