Jan Plestenjak v Stožicah s finalisti Talentov: To bo nepozaben spomin

Jan Plestenjak se je vrnil v Stožice in zopet navdušil svoje največje oboževalce, ki so znova poskrbeli, da je eden najuspešnejših slovenskih solistov znova razprodal največjo slovensko dvorano.

"Dve leti smo vas čakali in dve leti ste vi čakali nas. Kakšen večer bo to!" je bil Jan navdušen po prvi pesmi in nadaljeval z eno novejših uspešnic Veter s severa ter zopet nagovoril vse prisotne: "Vi sploh ne veste, kakšna čast in kakšno veselje zame in za slovensko glasbo, je dejstvo, da smo prvi izvajalci s slovensko besedo, slovensko pesmijo, ki s(m)o napolnili Stožice. Hvala vam!" Nato je nadaljeval s pesmimi Si OK? , Pustil ti bom sanje , Prelepa za poraz in Večja od neba .

Koncert je otvoril s toplim pozdravom vsem, ki so ga ob prihodu na oder sprejeli z bučnim aplavzom in ob tem pokleknil na kolena ter se tako poklonil svojim oboževalcem. "Stožice, Ljubljana, Slovenija, hvala vam! Gremo!" je vzkliknil pred prvo pesmijo Meni dobro je in razvnel vse, ki so že komaj čakali, da bo Jan postregel s svojimi največjimi hiti.

Po nizu uspešnic je nastopil čas za prvega gosta. Na oder je povabil enega naših najboljši športnikov, smučarskega skakalca Žigo Jelarja , ki se tudi sam ukvarja z glasbo. "To je človek, na katerega sem tako jaz kot vsi vi, izjemno ponosen. Je človek, ki je v Planici osvojil kristalni globus." Žiga je globus, ki ga je prinesel s seboj na oder, zamenjal za mikrofon in z Janom zapel pesem Čao lepa .

Po naslednji pesmi, Dež naj pada , ki jo je Jan zopet zapel sam, se je glasbenik iz srca zahvalil generalnemu direktorju Pro Plus, saj daje priložnost mladim izvajalcem z oddajo Slovenija ima talent. "To se mi zdi zelo lepo in sem obljubil da bom finaliste Talentov povabil v Stožice. Da doživijo ta trenutek, ki je res poseben," je povedal 49-letnik in na oder povabil najmlajšo finalistko lanskih Talentov, 14-letno Tino Pezdirec . Ta je dvorano presenetila s svojim izjemnim opernim glasom, ko je z Janom zapela balado Barka iz perja .

Takoj za njo je na oder prišla tretja gostja, Janova dobra prijateljica in žirantka šova Slovenija ima talent , Marjetka Vovk . Ta se je na odru pošalila, da Janu zavida, da ima takšno občinstvo in se mu zahvalila za priložnost, da je lahko prvič stala in pela na stožiškem odru. Po tem, ko sta začarala dvorano s pesmijo V naju še verjamem, pa sta se na odru Janu pridružila še dva Talenta – Marko Stanković in Martin Arbi . Fanta sta z gostiteljem zapela njegovo večno himno ljubezni Amore Mio in po koncertu povedala, da je to zanju izjemna čast, da to, kar se jima je zgodilo na tem odru, so sanje. "Nimam besed, še enkrat bi se mu rad zahvalil, da je to naredil za nas," je po koncertu povedal Marko. Nad mladimi talenti pa je bil navdušen tudi Jan, ki je za naš portal povedal: "Super so bili, čeprav se je čutilo malo treme, a to je normalno. Ni lahko nastopati na takšnem odru s tako prekaljenim izvajalcem kot sem jaz. Prepričan sem, da bo to za njih nepozaben spomin."

V pestrem večeru se s Talenti gostje še niso končali. Iz ozadja svojega odra je Jan v ospredje po pesmi Stara dobra povabil Cota in Žana Serčiča, s katerima je zapel spevno in skoraj da že ponarodelo pesem En poljub. Sledile so še pesmi Moja ljubica, Jaz že vem zakaj, ki nas je spet popeljala v dneve, ko smo vsak večer spremljali Reko ljubezni in nato na oder povabil brata Piletič, duo BQL, da sta z njim zapela pesem Zgoraj je nebo. Sledila je priljubljena Iz pekla do raja in balada Tebe imam, ki jo je zapel s finalistko Talentov Ano Grdadolnik.

A gostov še kar ni bilo konec. Na oder je nato povabil glavnega vokalista skupine Mrfy in priznal, da je njihova glasba povsem drugačna od njegove, a da ve, da bodo postali še večji kot trenutno so. S pevcem Gregorjem Strasbergarjem je zapel Povej mi kaj bi rada. Za konec je postregel še s pesmijo, ki je slavila pred 20 leti, Tvoj song in nato pripravil majhno presenečenje za oboževalke iz prve vrste. Na oder je povabil štiri dekleta in jim dovolil, da zadevo videodokumentirajo in občutijo, kako je stati pred večtisočero množico. Za konec so sledile še Dobro sede, To leto bo moje, Soba 102, Ona sanja o Ljubljani in za konec še enkrat Meni dobro je.

"V primerjavi z zadnjim koncertom v Stožicah sem bil manj v stresu. Bil sem bolj miren. Ali je vprašanje emša ali modrosti, ne vem. (smeh) Mislim, da se z leti naučiš energijo porazdeliti bolj smotrno in se manj zaletavaš. In potem je vse bolj mirno in lepše, a zato nič manj ne izgubiš ostrine," je ob končanem koncertu za naš portal povedal Jan in zadovoljno nazdravil uspešnemu večeru.