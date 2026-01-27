Jan Plestenjak z drugačnim zvokom in pesmijo z osebnim kontekstom

Za skladbo, ki nosi naslov Na polno, stoji eden najvidnejših in najuspešnejših slovenskih avtorjev in izvajalcev – Jan Plestenjak. Tokrat v nekoliko drugačni, a še vedno povsem njegovi podobi. Singel prinaša izrazito energijo 80. let, ki se zvočno oddaljuje od pričakovanega, a vsebinsko ostaja zvest Plestenjakovi rdeči niti – iskrenosti, čustveni zrelosti in jasni osebni drži. Pesem ne govori o trenutni strasti, temveč o odločitvi. O odnosu, ki ne pristaja več na polovičarstvo. O življenju, ki ga je treba živeti 'na polno'.
"Ne maram polovičarstva. Potrebno je biti pogumen in odločen – v odnosih, pri delu ali pri tem, kako doživljaš in opazuješ naravo, svet. Rezultat pride samo takrat, ko greš na polno," pravi glasbenik.
V svoji karieri se je že večkrat dokazal kot avtor, ki zna ujeti čas, a se mu nikoli povsem podrediti. Tudi tokrat poudarja, da je šlo pri novem zvoku za naraven razvoj – za občutek, ki je prišel sam od sebe, brez preračunavanja, a z jasno vizijo. "Moj pečat so besedila, melodije in moja interpretacija. V kakšne zvočne obleke jih oblečem, je odvisno od občutkov, ko pesem nastaja. Eksperimentiranja me ni strah," dodaja.
Posebno težo pesmi daje tudi osebni kontekst. Lani se je poročil, in čeprav skladba ni neposredno izpovedna, v njej odzvanja mir, stabilnost in jasnost, ki pridejo z življenjsko zrelostjo. V besedilu se prepletajo podobe trajnosti, povezanosti in iskrenosti – brez mask, brez strahu, brez potrebe po dokazovanju.
Pesem ima tudi videospot
Vizualno zgodbo skladbe Na polno spremlja videospot, ki nadaljuje estetiko kampanje. V ospredju so prepoznavna rumena retro očala in slušalke, ki so že v času skrivnostnih objav postale simbol ugibanj in namigov. Videospot ne razkriva vsega na prvo žogo – tako kot pesem gradi na občutku, atmosferi in značaju, ne na dobesedni razlagi, pozorni gledalci pa bodo čisto na koncu opazili tudi znan obraz.
Na polno je tako jasna izjava o pogumu, da kot uveljavljen izvajalec stopiš izven pričakovanih okvirjev, o zaupanju vase in o zvestobi lastnemu pečatu. Jan Plestenjak z njo dokazuje, da prava prepoznavnost ni v ponavljanju preverjenega, temveč v tem, da si upaš ostati iskren – do sebe, do glasbe in do življenja.