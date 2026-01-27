Jan Plestenjak z drugačnim zvokom in pesmijo z osebnim kontekstom

Za skladbo, ki nosi naslov Na polno , stoji eden najvidnejših in najuspešnejših slovenskih avtorjev in izvajalcev – Jan Plestenjak . Tokrat v nekoliko drugačni, a še vedno povsem njegovi podobi. Singel prinaša izrazito energijo 80. let, ki se zvočno oddaljuje od pričakovanega, a vsebinsko ostaja zvest Plestenjakovi rdeči niti – iskrenosti, čustveni zrelosti in jasni osebni drži. Pesem ne govori o trenutni strasti, temveč o odločitvi. O odnosu, ki ne pristaja več na polovičarstvo. O življenju, ki ga je treba živeti 'na polno'.

"Ne maram polovičarstva. Potrebno je biti pogumen in odločen – v odnosih, pri delu ali pri tem, kako doživljaš in opazuješ naravo, svet. Rezultat pride samo takrat, ko greš na polno," pravi glasbenik.

V svoji karieri se je že večkrat dokazal kot avtor, ki zna ujeti čas, a se mu nikoli povsem podrediti. Tudi tokrat poudarja, da je šlo pri novem zvoku za naraven razvoj – za občutek, ki je prišel sam od sebe, brez preračunavanja, a z jasno vizijo. "Moj pečat so besedila, melodije in moja interpretacija. V kakšne zvočne obleke jih oblečem, je odvisno od občutkov, ko pesem nastaja. Eksperimentiranja me ni strah," dodaja.