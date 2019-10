Jan Plestenjak: Želel sem ujeti mediteranski mestni utrip

Po uspešnicah z aktualnega albuma Za vedno in razprodanih Stožicah je Jan Plestenjak v jesen vstopil z novo zgodbo, s katero se mu je izpolnila velika želja. Ob navijanju za naše srebrne odbojkarje, ki so na noge dvignili vso Evropo z igro in dobrodelnostjo, je ob čustvih, ki so zajele vso Slovenijo, nastala pesem Res je dober dan. Vsak dan je bil dober dan, ko so naši odbojkarji odlično igrali in prišli vse do finala, zato se je pesem, ki jo je Jan Plestenjak ustvaril s prijatelji – za prijatelje, pisala kar sama.