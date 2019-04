Jan z novim 'vročim' videospotom Roke stran

Pesem nalezljivega refrena se bo zagotovo zavihtela na seznam glasbenih želja prihajajočih zabav je dobila video podobo, v kateri Jan nastopi kot pripovedovalec, glavna akterka pa je mična Anja Jenko.

Videospot je režiral Perica Rai, v rdeči niti video zgodbe, ki so jo snemali dva dni, se prepletata hrepenenje in zabava, prav tako kot tudi v besedilu skladbe. V enem snemalnem dnevu so snemali nepozabno zabavo na plesišču, v drugem snemalnem dnevu so bili kadri z Anjo posneti v hotelski sobi.

Oglejte si videospot, ki napoveduje prihajajoče poletje in z njim povezane "žurke"!