Jana Šušteršič v novem videospotu s svojim psom: On je moja največja ljubezen

Jana Šušteršič , ki se je spomnimo tudi kot zmagovalke šova Slovenija ima talent, predstavlja svojo prvo samostojno pesem. "Malo je trajalo, da sem izdala novo pesem, a mi glasba toliko pomeni, da nisem želela nič delati na silo. Ta pesem je imela res zanimivo pot do mene, na nek zelo poseben način pa je naredila tudi prav poseben krog okoli mene in zaokrožila to kar sem," je povedala Jana, ki je pri pesmi sodelovala z ljudmi, ki jih pozna že od 17 leta.

Pevka se je povsem raznežila, ko je spregovorila o svojem psičku, ki je zanjo praktično, vse, kar ima. "Vsak dan me razveseli s svojo pristnostjo," je dodala s solzami v očeh. "Na snemanju je bil fantastičen. Moj kuža je največje zlato, ki obstaja. Skupaj sva že tri leta in je rešenček. Je izjemno energično in lepo vzgojeno bitje, to je moja največja ljubezen," je še dodala.