Janet Jackson jeseni znova na evropskih odrih

Z več kot 180 milijoni prodanih plošč je 58-letnica, mlajša sestra kralja popa Michaela Jacksona, ki je umrl leta 2009, ena najuspešnejših pevk vseh časov. Poleg grammyjev je osvojila dva emmyja in zlati globus. Zvezdnica je bila leta 2019 več mesecev na odru v Las Vegasu s šovom Metamorphosis. Ustvarjalka uspešnic, kot so All For You, Together Again in That's the Way Love Goes, je imela takrat v Las Vegasu prvič svoj lasten odrski šov. V mestu zabave in igralnic pogosto nastopajo številni znani pevci in pevke, vključno s Celine Dion, Britney Spears, Mariah Carey, Eltonom Johnom in Lady Gaga.