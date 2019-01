Jared Leto potrdil festival na Hrvaškem – alkohol bo prepovedan

Festival Mars Island: Croatia, ki ga organiziraJared Leto, bo potekal avgusta, na njem bodo med drugim nastopili Thirty Seconds To Mars, kjer je Leto frontman. Festivali Mars so predvsem znani po koncertih igralčeve skupine, a tudi po jogi, meditacijah in številnih drugih dejavnostih za sproščanje duha.

"Odkrite mogoče – nove prijatelje, trenutke in perspektive. Živi kot v sanjah na Mars Islandu ob živih nastopih, wellnesu, delavnicah in izkušnjah, ki si jih boš zapomnil za vedno", so zapisali na spletni strani skupine Thirty Seconds To Mars, na kateri so objavili tudi kratki napovedni video za festival na Obonjanu.

Vsebinam luksuznega festivala so prilagojene tudi cene festivalskih vstopnic, ki znašajo med 1500 in 6500 dolarjev. Vključujejo namestitev, hrano, druženje s člani skupine in drugih vsebin, vse je odvisno od paketa vstopnic, ki ga obiskovalci izberejo. Ponujajo tudi obročno plačevanje. Ena izmed značilnosti festivala je prepoved uživanja alkohola.

Na Obonjanu načrtujejo dva "intimna koncerta" skupine, ki je prvič nastopila na Hrvaškem leta 2011, ko so igrali v zagrebškem klubu Pogon Jedinstvo.

Skupino Thirty Seconds to Mars sta leta 1998 ustanovila Jared Leto in njegov brat Shannon Leto, v več kot 20 letih delovanja so člani posneli pet albumov, vključno z lanskim albumom America. Glasbeni izraz skupine opisujejo kot mešanico različnih alternativnih rockovskih slogov. Primerjave letijo na znane skupine, kot so Pink Floyd, U2, Smashing Pumpkins in The Cure.