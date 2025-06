Jarre v Pulju: elektronska nebesa orgazmičnih razsežnosti

Pionirski elektronski glasbenik Jean-Michel Jarre je, tako kot je pri njem že v navadi, priredil vrhunski spektakel v puljski Areni, kjer je bilo že tekom dneva slišati zvoke, ko se je mojster pripravljal na veliki večerni dogodek, medtem ko so se turisti neutrudno sprehajali po neznosnih 33 stopinjah v senci in vsaj desetih več na soncu.

Da bo leta 1948 rojeni Jean-Michel Jarre konec avgusta dopolnil že 77 let, je docela neverjetno, tudi zato, ker jih mojster črnobelih tipk, laserjev in avtor vrste najbolj znanih elektronskih melodij vseh časov, kaže vsaj dvajset manj. Ker so njegovi koncerti spektakli, kot si jih zamisli smo njegov genialni um, ko se zdi, da so bili laserji ustvarjeni samo zanj in njegovo glasbo, je bilo znano kmalu potem, ko smo 20-minutnem čakanju čez 21 uro lahko končno začutili, da dnevna vročina vendarle popušča, četudi so kamni idilične puljske, ki so jo tokrat napolnili za odtenek starejši ljubitelji elektronike in večino dobro znanih melodij, ostali vroči kot v kakšni savni.

Jean-Michel Jarre je že preko 60 let vrhunski čarovnik v svetu elektornske glasbe.

Jarre je v karieri prodal okoli 80 milijonov albumov, nazadnje pa postregel z 22. studijskimi albumoma Oxymore in Oxymoreworks (2022 in 2023). Znano je, da je bil prvi glasbenik iz Zahoda, ki so ga uradno povabili, da nastopi v Ljudski republiki Kitajski, s koncertom v Moskvi 6. septembra 1997, ki se ga je udeležilo 3,5 milijona ljudi, pa je postavil svetovni rekord za največje občinstvo na dogodku na prostem.

Njegovi koncerti so spektakli, ko se zazdi, kot da so bili laserji ustvarjeni samo zanj in njegovo glasbo.

Pesmi, ki so pravzaprav tematski albumi z zaporednimi številkami, od Magnetic Fields, Rendez Vous, Oxygene, Equinoxe, ali novejše Exit, Industrial Revolution, Robots Don't Cry (ob napovedi te skladbe se je pošalil, da roboti (še) ne jočejo op. a.) ali Herbalism, so prave mojstrovine, seveda pa lahko razpravljamo o mostu med sodobno eksperimentalno glasbo in klasično glasbo, ali pa žuriramo, kot so številni v Areni tokrat skočili noge (koncert je bil sicer sedeče narave op. a.), ob impresivnih techno ritmih pesmi Exit, v kateri svoje misli razgrne tudi žvižač Edward Snowden. Čeprav, roko na srce, večine prisotnih njegova sporočila niti niso nujno zanimala, kot jih je zanimalo vzdušje in zabavanje ob nalezljivih ritmih in melodijah.

Med nastopom je ponudil svoje refleksije o tehnologiji, kreativnosti in prihodnosti elektronske glasbe.

Jarre je med nastopom ponudil svoje refleksije o tehnologiji, kreativnosti in prihodnosti elektronske glasbe, saj kot smo lahko razumeli, na vsakem koncertu rad ustvari "presenečenje za občinstvo in zase", pohvaliti pa gre tudi vrhunske reinterpretacije njegovih lastnih, sicer zelo poznanih skladb, ki jih je posodobil z moderno tehniko in tehnologijo, da zvenijo modernejše in (morda) celo bolj udarno kot v izvirnikih.

Jarreja smo v Stožicah gostili sredi novembra leta 2016, leta 2008 pa je ob 30-letnici v hali Tivoli predstavil album Oxygene.

Pri njem je sicer vedno držalo, da je bila njegova glasba strogo povezana z vizualno komponento, od laserskih šovov, scenografije, pa do sodobne digitalne umetnosti, ki gledalcu-poslušalcu ponuja zadovoljujoče, celovito audiovizualno izkušnjo. Poudaril je tudi, da je UI lahko koristna, saj sam na turneji uporablja najnovejše tehnologije, od projekcij, narejenih z UI, pa do virtualne resničnosti, tehnike Dolby Atmos, dejal pa je tudi, da "podpira kreativno in odgovorno uporabo umetne inteligence", saj se mu moderni čas, prav zaradi tovrstnih orodij, zdi "izjemno navdihujoč".

Čili glasbenik, katerega energija se zdi neskončna, bo 24. avgusta letos dopolnil 77 let.

Jarreja smo v Stožicah gostili sredi novembra leta 2016, leta 2008 pa je ob 30-letnici v hali Tivoli predstavil album Oxygene s 50 analognimi sintetizatorji, tokrat pa je svoj "high tech" posodobil za še nekaj stopničk, saj so, kot rečeno, dih jemajoči laserski šov in vrhunske videoprojekcije naša čutila vzburili do orgazmičnih razsežnosti. Jarre poseduje edinstveno energijo, hkrati pa se potrudi, da ima dobro povezanost z občinstvom, kot je to delal ves čas koncerta v puljski Areni, ko je se je zahvaljeval "hvala, Pulj!" in "ali ste v redu?".

