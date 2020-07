Jasmin Stavros z novim videospotom za pesem 'Moja Marina'

Video v katerem ne manjka čudovitih deklet in plesalcev, je posnela produkcijska ekipa All in One pod režisersko taktirko Marka Zeljkovića . "Na snemanju v Medulinu je vse potekalo zelo sproščeno in veselo z veliko dobro zabave, tako, kot bi moralo biti lahkotno poletje," je povedal režiser. Avtorica pesmi Antonija Šola je tokrat sodelovala tudi pri produkciji videospota in kot podpora spremljevalni skupini legendarnega glasbenika.

''Na snemanju se je zgodilo nekaj izjemnega. Tik pred koncem snemanja videospota so v hotel prispeli svatje in ko so videli kaj se dogaja, so se nam hitro pridružili. Prav hitro je nastala nepozabna zabava, kot da smo na enem od mojih koncertov. Plesali in peli smo na ves glas novo pesem 'Moj Marina'. Že veliko videospotov sem posnel v moji dolgoletni glasbeni karieri, vendar ne vem če sem se kdaj tako zabaval, kot sem se pri tem snemanju. Res sem zelo zadovoljen in ponosen na svojo ekipo … in komaj čakam na koncerte, da vidim svoje poslušalce in da tudi v živo delimo vso to pozitivno energijo, ki jo lahko ulovite v videospotu,'' je po snemanju novega videospota povedalJasmin Stavros.

''V pesmi sem takoj slišala Stavrosa, kar je potrdil tudi njegov manager, kateremu sem tudi poslala demo verzijo. Vesela sem, da je tudi njemu všeč in vem, da jo bo na koncertih rad prepeval in plesal,''je o skladbi povedala avtorica Antonija Šola in nadaljevala:''Marina je lepo spevno ime in asociira na poletje. Ne gre za realno osebo ... naše želja je, da vsak prepozna sporočilo pesmi - zabava, veselje in vse kar smo pogrešati v dnevih izolacije. Vesela sem zaradi sodelovanja z legendarnim glasbenikom in verjamem, da bomo uspešno nadaljevali.''