Jastoge bo vsak čas odrešilno, Duo Lipo pa pogubno zalilo

1. DUA LIPA – We Are Good

Nova reciklažna faza drugega albuma Due Lipe Future Nostalgia je pomožno imenovana The Moonlight Edition. Ali song We’re Good pristaja strmenju v mesečino, je drugotna dilema. Splošnemu načelu, da je treba lepim prizorom prišteti sladkobno melodijo, je tu pogojno ustreženo. Čeprav We’re Good ne sodi med najboljše pridelke Due Lipe, zagotovo ne. Njegov refren, katerega polovica je prepesnjen Dylanov pomik proti vrhuncu folk klasike Mr. Tambourine, od glasovno še kako spretne Due Lipe na naše razočaranje ne zahteva posebnih naporov. Tudi videospot se baha edino s kostumskim in rekviziterskim ekscentrizmom, ki pa še zdaleč ne dosega perverzne ravni legendarnega spota zasedbe Travis (Sing, letnik 2001), v katerem mehkužci enako kot druge jedi naokrog letijo praktično rafalno. Za Duo Lipo netipično mlačno.

Smelo zamišljena moderna popevka je postavka, ki redno razveseljuje. Težko bi si se strinjal, da je Prav naivno izvedena naivno. Bi pa song vseeno lahko zvokovno postal še malenkost bolj bombastičen in vpadljiv oziroma vsaj aranžersko malce bogatejši, bolj inovativen. Verjamem, da tudi v tem primeru vokal avtorja Martina Vogriča Dežmana, ki je dopadljivo zasanjano preoblikovan, ne bi postal podrejen. Po drugi plati pa tok pesmi Prav naivno potrjuje okusno uravnoteženost med privlačnim pevskim nastavkom in instrumentalnim volumnom, nabranim okrog njega. Malo manj razumem sorazmerno težavno ali zakomplicirano nadomestno ime izvajalca, za katerega dvomim, da se bo udomačil kar zlepa. Sila uporaben song. Pohvalno.

Ko je angleška pevka in avtorica Birdy pred desetimi leti izdala prvi in tudi zelo uspešen album, se je ugibalo o tem, kam bo zavila njena ustvarjalna pot – ali bo ta ostala tlakovana kot hitropotezno plesno popevkarsko veseljačenje ali pa bo tedaj še najstniški talent odpeljala proti klasični paradigmi glas-klavir-bend v stilu Eltona Johna. Hči znane koncertne pianistke, ki je odraščala na vetrovnem angleškem jugu, je prevzela drugi, bolj konvencionalen način. Toda v njem ji očitno še vedno uspe najti dovolj izraznega prostora. Loneliness – aprila bo postal del Birdyjinega četrtega albuma Young Heart – je pohvalno čvrst napev, ki ga zdaj 24-letna glasbenica bogati premišljeno in z veliko občutka, pretežno z reminiscencami na legendarno Kate Bush. Fina dnevna muzika.

Nasprotujoč si značaj songa 34+35 celo pol leta po objavi na uspešnem Arianinem albumu Positions ni bil povsem dekodiran. S to novo izpostavo sicer prijetne melodije, ki ji je Grandejeva suvereno dodala še pohujšanje v obliki seksi vokala, se alarmantnost te 69-ke (34+35) in simbolizma, ki ga nosi že naslov, še kar stopnjuje. Dokler si ne ogledamo groteskno bedastega videa. Eh. Zdaj ne ena, pač pa kar tri pojejo ali raparjo o tem, da je spet napočil čas za primarno odraslo meseno operacijo. Medtem ko naj bi se mudilo k občevanju, vse tri brezskrbno skrajo penino, se občasno povaljajo po stopnišču, sem ter tja kožo hladijo na marmorju in grozijo zelo medeninastim zaključkom kopalniških instalacij ter se ob tem močno trudijo pretvarjati, da niso potešene. Prevara in pol! Kljub temu je 34+35 še vedno zelo všečen R&B blisk.

Ocena: 1,5