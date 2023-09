Jay Bolk o občutkih in podivjanih mislih, ki spominjajo na džunglo

Jay Bolk pravi, da ga pravo potovanje v Afriko sicer še čaka, zato se v pesmi ta Afrika dogaja zgolj v njegovi glavi, ko zagleda punco, ob kateri se mu poviša utrip, ob kateri vročina naraste in mu misli podivjajo.

Ker ga te podivjane misli spominjajo na džunglo, pa je prav takšen tudi njegov videospot, ki je kombinacija osebne izkušnje in iluzije. Med hojo po Afriki se bori za življenje, medtem pa naleti na kar nekaj pasti in nevarnosti. Prav tako kot se to dogaja tudi v vsakdanjem življenju.

Pri nastajanju pesmi je sodeloval tudi Luka Radaković - Rale, ki ga je slovensko občinstvo spoznalo v šovu Super par. Ustvaril je tako glasbo kot aranžma za Afriko.