Jay Bolk zakuhal slovenski Despacito?

"Pesem Ne zapuščaj me sem napisal slabo leto nazaj za prav posebno priložnost. Posvetil sem jo nekdanjemu dekletu in je avtobiografska. Nikoli nisem imel v načrtu, da bom to pesem tudi uradno izdal, vendar sem se odločil, da razkrijem, da se v vsaki slabi stvari, najde nekaj dobrega in da po dežju vedno posije sonce. Vsa svoja čustva sem dobesedno izlil na papir. Moram priznati, da je bilo v prvi verziji pesmi napisanih veliko več kitic, a sem jo potem skrajšal, saj se mi je pesem zdela preveč osebna. Je čustveno izpovedna, zapakirana v moderne španske ritme," je povedal o pesmi.

Zdaj pa se predstavlja kot samostojni izvajalec s pesmijo Ne zapuščaj me, za katero je napisal besedilo in glasbo, znova skupaj z Mladenovićem.

Jay Bolk iz Postojne se je z glasbo pričel ukvarjati v otroštvu, ko je uspešno zaključil nižjo glasbeno šolo za klavir. Njegova druga strast so bobni. Kot bobnar je igral v nekaj zasedbah, tudi v skupini Atomik Harmonik. Leta 2013 je začel vrteti glasbo kot DJ Bolk, februarja leta 2017 pa izdal svojo prvo skladbo Zemljotres, z Lidijo Matić in Trilejem ter producentom Željkom Mladenovićem .

Jay verjame, da se bo marsikdo našel v njegovi skladbi, videospot pa mu je posnel Perica Rai, priznani snovalec glasbenih vizualizacij. Jay pa ima velike načrte."V življenju se rad preizkušam na različnih področjih. Začel sem kot pianist, nadaljeval kot bobnar in nato postal še DJ in MC. Na vsakem področju (projektu) si zastavim cilje, in ko mislim, da sem dosegel to, kar sem v preteklosti sanjal ... sem zmagal! Zato si zastavljam vedno nove in nove cilje. Moj prihajajoči cilj je jasen. Zgraditi glasbeno kariero, se še bolj uveljaviti kot pisec glasbe ter besedil in slovenski publiki ponuditi mladostniško, svežo, moderno glasbo z drugačnimi besedili," je v zanosu povedal.