Jay-Z največkrat nominiran izvajalec v zgodovini grammyjev

Po letošnji razglasitvi nominirancev za prestižno glasbeno nagrado grammy je seštevek dosedanjih dosežkov glasbenih izvajalcev prinesel zanimiv rezultat. Jay-Z je rekorder v številu nominacij, do tega leta mu jih je uspelo nanizati izjemnih 83. Tako je prehitel legendarnega Quincyja Jonesa.

Jay-Z je dosegel nov mejnik. Z letošnjo razglasitvijo nominirancev za nagrade grammy po posameznih kategorijah se je povzpel do neverjetne številke 83. Raper in producent je tako presegel rekord Quincyja Jonesa, s katerim je bil lani izenačen z 80 nominacijami. Grammyji 2022 soprogu pevke Beyonce prinašajo tri nove nominacije. Te so ustvarjalci prestižne prireditve razglasili kar virtualno iz losangeleškega muzeja in napovedujejo tesen boj za zmago v več kot 80 kategorijah.

icon-expand Jay-Z FOTO: AP

Jay-Z si je tokrat prislužil po eno nominacijo za delo pri albumu Donda raperja Kanyeja Westa in dve nominaciji v kategoriji najboljše rap pesmi za sodelovanje pri DMX-ovi skladbi Bath Salts in Westovi Jail. Talentiranemu raperju po skupnem številu vseh nominacij sedaj močno diha za ovratnik nekdanji član zasedbe The Beatles. Paul McCartney je z dvema novima nominacijama sedaj pri številki 81.

23 grammyjev je v svoji karieri uspelo osvojiti Jay-Z-ju, vključno z grammyjem za najboljši urban sodoben album leta 2018 (Everything Is Love), njegove pa so bile tudi štiri zmage v kategoriji najboljše rap pesmi, kar mu je uspelo tudi z izdelkoma Empire State of Mind in Savage.

icon-expand Beyonce in Jay Z, grammyjevska rekorderja FOTO: Profimedia