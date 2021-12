Jay-Z primerja Beyonce z Michaelom Jacksonom: Ona je evolucija njega

Raper Jay-Z je presenetil z drzno opazko, ki jo je v pogovoru z Alicio Keys ob izidu njenega novega albuma podal o svoji ženi Beyonce. Jay-Z je spregovoril o ženini nadarjenosti in šel korak dlje, ko jo je primerjal s pokojnim Michaelom Jacksonom ter dejal, da bo Beyonce postala ena največjih pop zvezdnic vseh časov, saj je izjemna učenka.

Jay-Z je med pogovorom s pevko Alicio Keys presenetil s izjavo, ki je takoj sprožila plaz odzivov – tako pozitivnih kot negativnih. Raper je med hvaljenjem pevskih in umetniških sposobnosti svoje žene, pevke Beyonce, dejal, da je ta na dobri poti, da postane ena največjih pop zvezd v zgodovini te glasbene zvrsti, primerjal pa jo je celo s pokojnim Michaelom Jacksonom.

icon-expand Jay-Z je presenetil z drzno izjavo in razburil oboževalce Michaela Jacksona. FOTO: Profimedia

"Bey bo jezna name, ker bom rekel tole, ampak Michael Jackson ni nikoli nastopil na Coachelli," je dejal med pogovorom in Beyonce razglasil za evolucijo kralja popa, čigar sloves so posthumno uničile obtožbe o spolnih zlorabah mladoletnikov, Jay pa je izjavo razložil: "Ker ga je opazovala, ko je bila stara devet let. Tudi otroci so taki. Povejte mi, kateri koncert je še tako kulturno raznolik in navdihujoč kot Coachella. Beyonce bo postala ena najboljših vokalistk, kar smo jih kdaj slišali, ker je dobra učenka."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njegova izjava je na družbenih omrežjih takoj izzvala debato med oboževalci Beyonce in Jacksona. "Jaz-Z primerja Beyonce z Michaelom Jacksonom na Coachelli, a nas je Michael zapustil še pred razmahom digitalne tehnologije. Odziv, primerljiv s Coachello, je doživel na prav vsakem koncertu, in to brez družbenih omrežij in ostalih digitalnih platform," je na Twitterju zapisala neka oboževalka Michaela Jacksona.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Beyonce je ena največjih zvezdnic, ki jih je industrija kadar koli imela ali jih kdaj dobila. Nihče ne deluje na ravni, na kateri je njena kreativnost na vokalnem področju in na področju vizualnega ustvarjanja ter na kateri deluje kot glasbenica, ki nastopa v živo. Niti njeni vrstniki niti njeni predhodniki ali kdor koli, ki trenutno ustvarja," pa je prepričana zvezdničina oboževalka. Spet neka druga pa je bila kratka: "Obožujem Beyonce, a ne bi si upala trditi, da je boljša kot Michael Jackson."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke