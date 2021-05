Jay-Z sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla

Jay-Z , ki je oboževalce v preteklosti razvajal s hiti, kot so Hard Knock Life, Big Pimpin', Izzo (H.O.V.A.) ter seveda s pesmijo Empire State of Mind , ki je zasedla vse vrhove glasbenih lestvic, je ponosni član "razreda 2021", ki se je uvrstil v Dvorano slavnih rock'n'rolla . Po 25 letih, odkar je izdal svojo prvo samostojno ploščo, je postal šele tretji raper, ki se je pridružil cenjeni druščini. Posthumno sta bila v Dvorano slavnih namreč sprejeta že Tupac Shakur (leta 2017) ter Notorious B.I.G. (leta 2000).

Brooklynski raper je del raznolike skupine izvajalcev, ki bodo z uvrstitvijo v Dvorano slavnih postali nesmrtni. To so tudi skupina Foo Fighters, Tina Turner, Carole King, The Go-Go’sinTodd Rundgren. Dave Grohl, frontman Foo Fightersov, se je tako na seznam uvrstil že drugič, prvič z zasedbo Nirvana.

Tudi za Tino Turner to ni prva tovrstna čast, saj se je pred tridesetimi leti med prejemnike priznanja uvrstila kot polovica duetaIke in Tina, sedaj pa ji je to uspelo kot solo izvajalki. Carole King pa je bila del Dvorane slavnih že leta 1990 kot tekstopiska, sedaj pa je pol stoletja po izdaji albumaTapestry čast doživela tudi kot samostojna pevka.