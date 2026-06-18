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Glasba

Jet Black Diamonds: Želimo si, da bi za seboj zapustili čim več dobre glasbe

Ljubljana, 18. 06. 2026 13.55 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Jet Black Diamonds

Skupina Jet Black Diamonds tik pred začetkom poletja predstavlja tretji singel s prihajajočega drugega albuma. Pesem z naslovom Zaenkrat smo v redu je nastala kot odgovor vsem, ki so jih spraševali, kam je usmerjena pot njihovega benda, hkrati pa govori o tem, kako pomembno je imeti sanje in verjeti, da se te lahko uresničijo.

Zvesti poslušalci skupine Jet Black Diamonds že nestrpno pričakujejo njihov novi album, ki bo izšel jeseni, peterica pa jim še pred tem v posluh ponuja tretji singel s prihajajoče nove studijske plošče. Da so nekoliko spremenili vizualno podobo in glasbeno smer, so povedali že marca, ko so predstavili prva dva singla, Ljubljena in Pet let, s pravkar izdanim Zaenkrat smo v redu pa napovedujejo pestro koncertno poletje, ki mu bo sledila še bolj glasbe polna jesen.

Urban Koritnik in Maks Rozman iz zasedbe Jet Black Diamonds.
Urban Koritnik in Maks Rozman iz zasedbe Jet Black Diamonds.
FOTO: POP TV

"Navdih za komad smo dobili, ko so nas skeptiki spraševali, kaj še sploh delamo z bendom in ali bomo še kaj naredili, mi pa smo jim odgovorili, da smo zaenkrat v redu, zato smo ga tudi tako poimenovali, v njem pa naštevamo nekatere stvari, o katerih sanjamo. V refrenu pa se sprašujemo, ali človek niti sanjati ne sme več?" nam je o ozadju nastanka novega singla povedal pevec Urban Koritnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kot vsak mlad bend tudi mi sanjamo, da bi nam uspelo z glasbo. Lahko bi rekli, da smo že dokaj uspešni, ampak radi bi stopili še korak dlje, da bi imeli večjo stalno publiko, da bi igrali na velikih odrih in vsako leto na festivalih," pa nam je o sanjah in željah skupine Jet Black Diamonds povedal bobnar Maks Rozman, Urban pa je dodal: "Želimo si, da bi za seboj zapustili čim več dobre glasbe!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pesem je glasbeno nekoliko drugačna, poudarjen je ritem, a kot sta nam zaupala člana, to ni smer, ki bo prevladovala na novem albumu. "To ni napoved nove smeri, se nam je pa zdelo, da jo je vredno raziskati. Spuščamo se tudi v sintovje, saj ima naš producent v studiu veliko sintov. Ta komad je v bistvu čisto po nesreči postal takšen, kot je. Dodali smo mu del enega drugega komada, po nesreči pa je dobil tako elektronski zvok, ki pa še vedno ohranja čar naše skupine," je dejal Maks, Urban pa je dodal: "Z vsakim komadom raziskujemo nekaj novega, zato tudi jaz ne bi rekel, da bo takšen celoten zvok plošče, je pa del nje in smo zadovoljni z njim."

Preberi še Jet Black Diamonds: Če ni oboževalcev, ni želje po ustvarjanju

 

Vroč snemalni dan nad Izolo

Tudi tretji singel s prihajajoče plošče je dobil videospot, za katerega je poskrbel Matic Kutin, s katerim zasedba uspešno sodeluje. "Nismo si želeli filmskega videospota, temveč nekaj bolj preprostega," nam je o željah in osnovni ideji povedal Maks, Urban pa je dodal: "Za en dan smo se zapeljali do Izole, kjer smo imeli lep razgled in smo se samo zabavali. To je bilo eno najboljših snemanj videospota." Vse pa vendarle ni bilo tako zabavno, saj je bil dan zelo vroč. Pevec si je zato pomagal z dežnikom, ostali člani pa so ga poskušali ohladiti z improviziranimi pahljačami. "Urban je skoraj padel v nezavest, saj se mu je tako vrtelo. Res je bilo vroče," sta se v smehu spominjala člana skupine.

'Smo v procesu delanja plošče'

"To je tretji singel s prihajajočega albuma. Sedaj smo v procesu delanja plošče, ki jo bomo izdali letos. Zagotovo jo bomo predstavili z velikim koncertom jeseni, tako da vsi lepo vabljeni, če boste imeli čas. Se vidimo v živo na koncertih," je napovedal pevec, bobnar pa razkril podrobnost več: "Album bo izšel oktobra!"

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