Je glasbena industrija mlade pop zvezdnike pustila na cedilu?

Peticija, v kateri podpisani zahtevajo spremembe v delovanju glasbene industrije, izzvala pa jo je nenadna in tragična smrt pevca Liama Payna , je zbrala že več kot 25.000 podpisov. Nekdanji član skupine One Direction , ki je zaslovel še kot najstnik, je umrl 16. oktobra po usodnem padcu z balkona hotela v Buenos Airesu, kjer je bil na počitnicah. V dnevih po njegovi smrti so mnogi izpostavili težave z duševnim zdravjem in pritiski, s katerimi se srečujejo mladi zvezdniki, prav zato v peticiji zahtevajo spremembo zakonodaje, ki bi zaščitila ustvarjalce pred težavami, ki so posledica njihovega načina življenja.

Liam je bil star šele 14 let, ko se je prvič udeležil avdicije šova X Factor leta 2008, vrnil pa se je dve leti pozneje, ko ga je opazil Simon Cowell , ki je sestavil skupino One Direction. Osbourne takrat ni bila žirantka šova, a je skupina kmalu po ustanovitvi postala pravi fenomen in zaslovela po celem svetu, kot je pozneje spoznal Payne, pa se ni nihče oziral na to, kakšno ceno je moral za to plačati.

Kljub opozorilom glasbenikov in javnosti pa je menedžer talentov Jonathan Shalit dejal, da se je situacija od leta 2010 spremenila. "Na srečo so nas pretekle izkušnje izučile. Takrat se v resničnostnih šovih ni še nihče zavzemal za skrb, kot bi se lahko, sedaj pa je temu posvečene več pozornosti. Menim, da je zelo pomembno ločiti čustva in tragedijo, ki se je zgodila Liamu, to je bilo veliko let za tem, ko je še bil član One Direction, saj so, po drugi strani, nekateri člani doživeli velik uspeh in veselje v življenju. Ni vse črno in belo," je dejal. Dodal je, da slava ni tisto, kar se zdi, da je. "Imaš milijon prijateljev, a nimaš nobenega. Vedno pravim, da so umetniki najbolj občutljivi ljudje v zelo zahtevnem poslu," je pristavil.

Svetovalec za glasbeno upravljanje Marcus Anthony pa je za 5 Live on Sunday povedal: "Glasbena industrija se zaveda, da je treba govoriti o teh stvareh, veliki glasbeni dogodki in konvencije pa gostijo seminarje in debate o dobrobiti umetnikov, stvari pa se izboljšujejo. Vedno pa bodo obstajale založbe in menedžerji, ki bodo na prvo mesto postavili dobiček in ne izvajalce."