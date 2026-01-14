Je Harry Styles napovedal četrti album?

Po štirih letih glasbenega premora se Harry Styles vrača z novo glasbo in koncerti. Pevec in nekdanji član skupine One Direction, ki je zadnji album izdal leta 2022, je na plakatih širom sveta objavil fotografije oboževalcev s koncertov njegove zadnje stadionske turneje, na njih pa je napis 'sodiva skupaj'. Istočasno je bila predstavljena spletna stran, ki vodi v skupinski klepet na eno od aplikacij in ima naslov HSHQ- Harry Styles Headquarters.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kot so prepričani njegovi oboževalci, naj bi to bil namig na njegov prihajajoči četrti album, ki naj bi ga začel pripravljati pred tremi leti. Da se res mudi v studiu, so potrdili avgusta 2024, ko so pevca opazili med prihodom v poslopje RAK Studios.

Gostovanje v New Yorku

Kot je pred dnevi poročal New York Post, pa naj bi pevec podpisal pogodbo za gostovanje v ikoničnem Madison Square Gardnu, kjer je na zadnji turneji nastopil kar 15 večerov. Če gre verjeti govoricam, naj bi nastopal tudi v manchesterski Co-op Live Areni.

Vrnitev na glasbeno sceno

Styles je na glasbeno vrnitev prvič namignil 27. decembra, ko je na YouTubeu objavil osemminutni video z naslovom Forever, Forever. Na njem se oboževalci pripravljajo na zadnji koncert njegove svetovne turneje leta 2023, ki je bil v Italiji. Video se nadaljuje s pevčevim nastopom pesmi, ki jo je napisal posebej za tisti dan. Koncert je zaključil z zahvalo oboževalcem, na platnu za njim pa so se izpisale besede We Belong Together, ki so jih v videu direktno povezali z novo kampanjo posterjev, ki je preplavila svet.