Je Harry Styles napovedal četrti album?

Po štirih letih glasbenega premora se Harry Styles vrača z novo glasbo in koncerti. Pevec in nekdanji član skupine One Direction, ki je zadnji album izdal leta 2022, je na plakatih širom sveta objavil fotografije oboževalcev s koncertov njegove zadnje stadionske turneje, na njih pa je napis 'sodiva skupaj'. Istočasno je bila predstavljena spletna stran, ki vodi v skupinski klepet na eno od aplikacij in ima naslov HSHQ- Harry Styles Headquarters.
Kot so prepričani njegovi oboževalci, naj bi to bil namig na njegov prihajajoči četrti album, ki naj bi ga začel pripravljati pred tremi leti. Da se res mudi v studiu, so potrdili avgusta 2024, ko so pevca opazili med prihodom v poslopje RAK Studios.
Gostovanje v New Yorku
Kot je pred dnevi poročal New York Post, pa naj bi pevec podpisal pogodbo za gostovanje v ikoničnem Madison Square Gardnu, kjer je na zadnji turneji nastopil kar 15 večerov. Če gre verjeti govoricam, naj bi nastopal tudi v manchesterski Co-op Live Areni.
Vrnitev na glasbeno sceno
Styles je na glasbeno vrnitev prvič namignil 27. decembra, ko je na YouTubeu objavil osemminutni video z naslovom Forever, Forever. Na njem se oboževalci pripravljajo na zadnji koncert njegove svetovne turneje leta 2023, ki je bil v Italiji. Video se nadaljuje s pevčevim nastopom pesmi, ki jo je napisal posebej za tisti dan. Koncert je zaključil z zahvalo oboževalcem, na platnu za njim pa so se izpisale besede We Belong Together, ki so jih v videu direktno povezali z novo kampanjo posterjev, ki je preplavila svet.
Harry Styles je svojo glasbeno kariero začel kot član britanske fantovske skupine One Direction. Skupina je bila ustanovljena leta 2010 v oddaji The X Factor in je hitro postala ena izmed najbolje prodajanih fantovskih skupin vseh časov, znana po uspešnicah, kot so 'What Makes You Beautiful' in 'Story of My Life'. Po razhodu skupine leta 2016 so vsi člani, vključno s Stylesom, začeli uspešne samostojne kariere.
Madison Square Garden je večnamenska zaprta arena v New Yorku, ki velja za eno najbolj znanih prizorišč za koncerte in športne dogodke na svetu. Nahaja se na Manhattnu, nad železniško postajo Pennsylvania. Skozi svojo zgodovino je gostila nešteto legendarnih nastopov glasbenikov in pomembnih športnih tekmovanj, vključno s košarkarskimi in hokejskimi tekmami ter boksarskimi dvoboji.
