Kljub temu da je letošnje Evrovizije konec, si še vedno marsikdo prepeva drugouvrščeni hrvaški hit Rim Tim Tagi Dim. In kot veleva ena od 'tradicij', povezanih z glasbenim festivalom, se tudi ob tej pesmi nekateri sprašujejo, ali gre za plagiat. Rim Tim Tagi Dim na trenutke namreč spominja na dve leti staro pesem Party In My Head švedske metal zasedbe Pain. Na vse skupaj se je odzval tudi frontman zasedbe Peter Tägtgren.

Je hrvaški evrovizijski hit plagiat dve leti stare pesmi? Nekateri uporabniki na spletu so prepričani, da refren pesmi Rim Tim Tagi Dim spominja na refren pesmi Party In My Head švedske metal zasedbe Pain. Da je Baby Lasagna črpal navdih pri zasedbah Rammstein in Electric Callboy, sicer ni nobena skrivnost. Postavlja pa se vprašanje, ali je Hrvat tudi oboževalec švedske zasedbe s frontmanom Petrom Tägtgrenom na čelu. Tako zveni refren hrvaške evrovizijske pesmi Rim Tim Tagi Dim, ki je hitro osvojila srca Evrope:

Tako pa zveni refren pesmi Party In My Head švedske metal zasedbe Pain s pevcem Petrom Tägtgrenom na čelu:

"Marko je vedno odkrito govoril o svojih navdihih in vesel sem, da je na Evroviziji to končno metal," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa so pritrdili, da je v refrenih obeh pesmi res moč slišati nekatere podobnosti. Na vse skupaj se je odzval tudi frontman zasedbe Pain Peter Tägtgren. Na spletu je delil posnetek, kako medtem ko je lazanjo in pije mleko spremlja Evrovizijo in uživa med hrvaškim nastopom, dokler ne spozna, da ga pesem na nekaj spominja. "Imate radi lazanjo?" je šaljivo vprašal svoje sledilce.

"Pesem me spominja tudi na zasedbo Rammstein," je mnenje delil eden od Petrovih sledilcev, s katerim se je strinjal marsikdo. "Pojdita skupaj na turnejo," pa je k sodelovanju Hrvata in Šveda spodbudil nekdo drug. "Baby Lasagna je očitno navdih črpal pri najboljših. Vzemi to kot čast," je Petru sporočil oboževalec.

Kljub temu da je letošnje Evrovizije konec, se o njej še vedno govori. Letos jo je bilo težko spregledati, pa če ste se še tako trudili. O njej smo poročali, o njej ste govorili s sodelavci, doma z družino, morda celo na spletu. Naravnost s Švedske sta v POPkast studio prišla Robert Roškar in Denis Bende Živčec, ki sta na lastni koži izkusila Evrovizijo, kot je še nismo videli.