Je kje kdo, ki si s 2Nitom ne deli malo vedenjske motnje?

Ustrezno divja obsesivno-kompulzivna motnja mladega mengeškega kantavtorja indie-popevk zveni zelo prepričljivo. Nadarjeni 2Nite je po lanskem prebojnem hitu Ni mi več žou sredi poletja svojo malo, a vse bolj zavidljivo diskografsko bero dopolnil z malenkost bolj sanjavo in romantično Tebi bi pel. OCD kot tretja v 2Nitovem nizu hitróstno preskoči nekaj nespoliranih drobcev v rimah. Vzporedno pa povsem navduši 2Nitov glas. Ta je res komaj že zrel, toda le takšen značaj vokala uspe dosledno preslikati mladostniško jezo, srd, paniko, utesnjenost ali pač le nekaj od tega. Obenem pa 2Nite poslušalcu dovoli pomisliti, da je katera od njegovih stisk bržkone samo kratkotrajna – in bo povsem splaknjena že s koncem pesmi. 2Nite tudi z OCD ostaja pri kratkem formatu, tj. pod tremi minutami dolžine. Takó ali pa sem in tja malo drugače nam ima kot avtor predano poetični, kot izvajalec pa sila preudarni 2Nite, prepričan sem, v prihodnje povedati še marsikaj. Smart song.

Ocena: 4,5

HARPIER – Paranoja