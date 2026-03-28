Glasba

'Je Lady Gaga zadnja velika glasbena diva?'

Los Angeles, 28. 03. 2026 16.22 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lady Gaga

Lady Gaga je upihnila 40. svečko na rojstnodnevni torti. Ameriška zvezdnica italijanskih korenin, ki na glasbenem, igralskem in modnem področju ustvarja že dve desetletji, je med kariero večkrat navdušila, pa tudi šokirala, njeno delo pa se je za vselej zapisalo v zgodovino popularne kulture. Pri priljubljeni ameriški reviji Harper's Bazaar so se ob spominjanju na vse njene dosežke vprašali, ali je Lady Gaga zadnja velika glasbena diva.

Lady Gaga je s konceptom slave sobivala od samega začetka. To temo je raziskovala na svojem prvem albumu, ki nosi primeren naslov The Fame. S hiti Just Dance, Poker Face in Paparazzi je hitro dala vedeti, da ni le muha enodnevnica, temveč da v zabavni industriji namerava pustiti pečat. In ga je.

Glasbenica, s pravim imenom Stefani Joanne Angelina Germanotta, je izstopala od samega začetka. Njene pesmi so bile vselej stičišče modernega zvoka in dediščine, ki so jo za seboj pustili umetniki, kot so David Bowie, Michael Jackson in skupina Queen. Pri reviji Harper's Bazaar so opomnili, da je zvezdnica svoje umetniško ime dobila prav po hitu Radio Ga Ga legendarnih Angležev.

Ne le z glasbo, s katero je osvojila vse večje glasbene nagrade, vključno s kar 16 grammyji, se je Gaga v zgodovino popularne kulture zapisala tudi s svojimi modnimi odločitvami. Najverjetneje najbolj odmevna oprava, ki jo je nosila, je prav obleka, v celoti ustvarjena iz surovega mesa. V surovo meso so bili odeti tudi njeni čevlji in torbica.

Lady Gaga v obleki iz surovega mesa.
FOTO: AP

"Želeli smo poslati sporočilo, da ni pomembno, kako se identificiraš," je o potezi, za katero se je odločila leta 2010 na podelitvi nagrad VMA, dejala Gaga in se navezala na problematiko nesprejemanja skupnosti LGBTQ+ v ameriški vojski.

Preberi še S čim vse je v preteklosti šokirala Lady Gaga?

Lady Gagi je kasneje kot eni izmed redkih glasbenic uspel uspešen prehod na televizijske zaslone in filmska platna. Za vlogo v seriji Ameriška grozljivka je bila nagrajena z zlatim globusom, za vlogo v filmu Zvezda je rojena pa je bila nominirana za prestižnega oskarja. Na isti prireditvi se je razveselila kipca za najboljšo originalno pesem - Shallow.

Lady Gaga je za pesem Shallow osvojila oskarja za najboljšo originalno pesem.
Lady Gaga je za pesem Shallow osvojila oskarja za najboljšo originalno pesem.
FOTO: AP

Kljub številnim dosežkom v dveh desetletjih ustvarjanja se zdi, da glavno šele prihaja. Revija Rolling Stone je preteklo leto, leto 2025, razglasila za leto preporoda Lady Gaga. Njen nastop na glasbenem festivalu Coachella so kritiki ocenili za enega najboljših v zgodovini festivala, mesec kasneje pa je z nastopom na brazilski plaži Copacabana podrla rekord za največjo udeležbo na koncertu solo izvajalke – v ritmih njenih hitov je plesalo med približno 2,1 in 2,5 milijona ljudi.

Preberi še Leto 2025, leto preporoda Lady Gaga

Izidu albuma Mayhem, ki je bil toplo sprejet med oboževalci in kritiki, je sledila svetovna turneja, ki jo je zaradi velikega povpraševanja podaljšala, ob koncu leta pa je revija Rolling Stone njen hit Abracadabra označila za najboljšo pesem letošnjega leta.

Vsi dosežki so zvezdnico, ki je upihnila 40. svečko na rojstnodnevni torti, zelo razveselili, a sama je največjo zmago večkrat pripisala dejstvu, da je našla svojo boljšo polovico. Že dobro leto je zaročena z dolgoletnim partnerjem Michaelom Polanskym, s katerim si bosta v kratkem dahnila usodni da. In njen naslednji cilj? V več intervjujih je dejala, da si želi postati mati.

Lady Gaga 40 let rojstni dan glasba kariera

bibaleze
Portal
Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
zadovoljna
Portal
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
vizita
Portal
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
cekin
Portal
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
moskisvet
Portal
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
dominvrt
Portal
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 4
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
