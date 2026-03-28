'Je Lady Gaga zadnja velika glasbena diva?'

Lady Gaga je s konceptom slave sobivala od samega začetka. To temo je raziskovala na svojem prvem albumu, ki nosi primeren naslov The Fame. S hiti Just Dance, Poker Face in Paparazzi je hitro dala vedeti, da ni le muha enodnevnica, temveč da v zabavni industriji namerava pustiti pečat. In ga je.
Glasbenica, s pravim imenom Stefani Joanne Angelina Germanotta, je izstopala od samega začetka. Njene pesmi so bile vselej stičišče modernega zvoka in dediščine, ki so jo za seboj pustili umetniki, kot so David Bowie, Michael Jackson in skupina Queen. Pri reviji Harper's Bazaar so opomnili, da je zvezdnica svoje umetniško ime dobila prav po hitu Radio Ga Ga legendarnih Angležev.
Ne le z glasbo, s katero je osvojila vse večje glasbene nagrade, vključno s kar 16 grammyji, se je Gaga v zgodovino popularne kulture zapisala tudi s svojimi modnimi odločitvami. Najverjetneje najbolj odmevna oprava, ki jo je nosila, je prav obleka, v celoti ustvarjena iz surovega mesa. V surovo meso so bili odeti tudi njeni čevlji in torbica.
"Želeli smo poslati sporočilo, da ni pomembno, kako se identificiraš," je o potezi, za katero se je odločila leta 2010 na podelitvi nagrad VMA, dejala Gaga in se navezala na problematiko nesprejemanja skupnosti LGBTQ+ v ameriški vojski.
Lady Gagi je kasneje kot eni izmed redkih glasbenic uspel uspešen prehod na televizijske zaslone in filmska platna. Za vlogo v seriji Ameriška grozljivka je bila nagrajena z zlatim globusom, za vlogo v filmu Zvezda je rojena pa je bila nominirana za prestižnega oskarja. Na isti prireditvi se je razveselila kipca za najboljšo originalno pesem - Shallow.
Kljub številnim dosežkom v dveh desetletjih ustvarjanja se zdi, da glavno šele prihaja. Revija Rolling Stone je preteklo leto, leto 2025, razglasila za leto preporoda Lady Gaga. Njen nastop na glasbenem festivalu Coachella so kritiki ocenili za enega najboljših v zgodovini festivala, mesec kasneje pa je z nastopom na brazilski plaži Copacabana podrla rekord za največjo udeležbo na koncertu solo izvajalke – v ritmih njenih hitov je plesalo med približno 2,1 in 2,5 milijona ljudi.
Izidu albuma Mayhem, ki je bil toplo sprejet med oboževalci in kritiki, je sledila svetovna turneja, ki jo je zaradi velikega povpraševanja podaljšala, ob koncu leta pa je revija Rolling Stone njen hit Abracadabra označila za najboljšo pesem letošnjega leta.
Vsi dosežki so zvezdnico, ki je upihnila 40. svečko na rojstnodnevni torti, zelo razveselili, a sama je največjo zmago večkrat pripisala dejstvu, da je našla svojo boljšo polovico. Že dobro leto je zaročena z dolgoletnim partnerjem Michaelom Polanskym, s katerim si bosta v kratkem dahnila usodni da. In njen naslednji cilj? V več intervjujih je dejala, da si želi postati mati.
