Je nova Shakirina pesem o Piqueju? 'Kriva je monotonija ...'

"Krivda ni bila tvoja, niti moja, za to je bila kriva monotonija," zapoje v novi pesmi 45-letnica, ki se je pred meseci razšla z 10 let mlajšim Špancem. Shakirino zlomljeno srce je v videospotu prikazano zelo slikovito. Že v začetku videospota se vidi, da ima pevka sredi prsnega koša veliko luknjo in po tleh veleblagovnice išče svoje srce.

Čeprav pevka na začetku pesmi poje, da so bile nekatere stvari neizbežne in da nihče ni kriv za zlomljeno srce, ga kasneje vseeno poziva, da prevzame krivdo, saj je bil sebičen, narcističen in je stvari jemal za samoumevne. "Dragi, rada te imam, a sebe imam raje," Shakira zapoje na koncu pesmi in ob tem v videospotu srce zaklene v sef ter ga tako 'obvaruje' pred ponovnimi poškodbami.

Spomnimo, Shakira in Pique sta se razšla po 12 letih zveze. Pevka naj bi nogometaša v postelji ujela z drugo žensko. Ob razhodu sta sicer starša dveh dečkov podala javno izjavo, da se razhajata in da so za to krive nepremostljive razlike.