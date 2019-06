Je Roisin Murphy 'nesposobna' ustvariti kaj slabega?

Svoje premišljeno vpletene vokale sta dolgoletna glasbena kolega prepletla s prepoznavnimi klubskimi plesnimi toni in tako ustvarila osvežujočo ljubezensko himno s preobratom. V njej se sprašuje o svoji čustveni odrevenelosti. "Pisanje besedila za Incapable mi je predstavljal manjši eksperiment, saj sem ideje črpala iz popolnoma nasprotnega zornega kota, kot se običajno izraža v skladbah z ljubezensko tematiko. Ta diva je rahlo zaskrbljena zaradi pomanjkanja svojih čustev in počasi se ji začenja dozdevati, da ljubezen brez bolečine ne obstaja," je Róisín opisala ustvarjalni proces pri nastajanju zadnje skladbe, za katero si je omislila tudi popolnoma osvežen videz. "Ko smo prišli do vizualne podobe, sem si iz nekega razloga zaželela ogromno trajno. Mogoče ima nekdo, ki ga ljubezenska bolečina nikoli ne prizadane, na glavi gomilo bujnih las?"se je spraševala.

Richard Barratt (DJ Parrot) velja za pionirja elektronske glasbe, ki je britanskemu občinstvu kot prvi predstavil house in tehno ritme. "Richard je konstanten del mojega življenja zadnjih 20 let. Kot ikona elektronske glasbe je, kot mentor in sodelavec, postal nepogrešljiv del moje glasbene poti. Tudi, če ne delam neposredno z njim, je vseskozi na tekočem pri mojem glasbenem procesu, saj cenim vse njegove nasvete in usmeritve. Ohranja me prizemljeno, z njegovo pomočjo se vedno vračam k svojim koreninam. No, je tudi zadrt nesrečnež, ki me spravlja ob pamet, ampak ima vedno prav in ne pusti, da bi prerasla svoje čevlje," je Róisín nazorno opisala njuno kreativno partnerstvo.

Njene pesmi odlikujejo izjemno intenzivna besedila, prepoznavna pa je tudi po svojih izvirnih odrskih nastopih, drznih kostumih in energiji, ki jo lahko začuti vsak njen poslušalec. Z vrhunskimi glasbeniki bo 26. septembra tudi v Ljubljani poskrbela za odlično doživetje na Kurzschluss LIVE!.