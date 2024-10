Je Samantha Maya načrtovala prelet kometa čez naše nebo?

"Komet je pesem, ki si jo najraje zavrtim v avtu na poti domov, kadar dežuje. Z besedilom sem skušala opisati občutek, ko verjameš, da se ti je zgodilo nekaj, kar je zelo redko in tega ne doživi vsak," je ob izidu pesmi z naslovom Komet povedala pevka Samantha Maya, ki je izid čisto naključno uskladila z dnevom, ko bo ta tudi zares preletel naše nebo.

"Nemogoče je, da bi to načrtovali," je dejala pevka in dodala, da je očitno povezana z vesoljem, da je pesem izdala v dneh, ko je na našem nebu tudi zares komet."Sem nagnjena k ozvezdju, zato so bili vsi prepričani, da sem izid načrtovala, ampak če si z vesoljem povezan, ti tudi odgovori," nam je zaupala mlada pevka. Kevin Koradin, soavtor skladbe pa je o sodelovanju s pevko povedal: "S Samantho Mayo sodelujeva že peto leto, skupaj sva ustvarila veliko glasbe in izdala dva albuma. Gledal sem jo rasti in se razvijati v pravo artistko, ki ima danes tudi odličen band, s katerim redno nastopa."

"Komet je še ena stopnička naprej na njeni poti. Je skladba, v kateri Samantha združi njeno pop senzibilnost z njeno temnejšo, misterioznejšo platjo. Trenutno je Samantha Maya zrela za večji preboj, potrebuje samo pravo priložnost, da poleti."