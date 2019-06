Je še kaj upanja za Woodstock 50?

Festival naj bi potekal v New Yorku na hipodromu Watkins Glen International, a so zdaj predstavniki v izjavi zapisali, da se dogodek, ki je bil napovedan med 16. in 18. avgustom, tam ne bo zgodil, kar so potrdili tudi organizatorji CID Entertainment.

"Smo v dogovorih za novo prizorišče, kjer bomo med 16. in 18. avgustom izvedli Woodstock 50 in se veselimo, da vas bomo v prihodnjih tednih obvestili o novi lokaciji, ko bodo vnaprodaj tudi vstopnice," je dejal tiskovni predstavnik Woodstocka.

Organizator je imel težave že vse od najave dogodka, aprila pa se je umaknil primarni finančni partner Dentsu Aegis Network, čemur je sledila vest, da je festival odpovedan. Kasneje so organizatorji izdali izjavo, v kateri so zanikali odpoved, eden od vodilnih organizatorjev dogodka iz leta 1969 pa je za The New York Times povedal, da Dentsu "nima pravice do enostranskega preklica festivala". Dentsu so tudi obtožili odtujitve 15 milijonov evrov iz bančnega računa festivala in da so hujskali glasbenike naj prekinejo pogodbe s festivalom.