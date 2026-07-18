Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Je Srbkinja že pred leti napovedala finalista mundiala?

Beograd, 18. 07. 2026 08.00 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Tea Tairović

Španija i Argentina. Tako je naslov pesmi, ki jo je pred dvema letoma izdala priljubljena srbska pevka Tea Tairović. Pesem je zopet obšla svetovni splet, ko je postalo jasno, da se bosta prav ti dve državi spopadli za naslov svetovnega prvaka v nogometu. Je torej Srbkinja že pred leti napovedala finalista mundiala? Zgodba je v resnici večplastna.

Pesem Španija i Argentina ni od vsega začetka nosila takšnega imena. Pevka Tea Tairović jo je namreč prvotno naslovila Izrael i Palestina, zaradi vojnega stanja in ostrih kritik pa je zvezdnica naslov nato spremenila. Ko je po drugem polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu postalo jasno, da se bosta za pokal borili prav Španija in Argentina, se je pesem ponovno razširila po spletu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V komentarjih so se številni pošalili, da je Srbkinja jasnovidna ter da je že leta pred samim mundialom vedela, kako se bo prvenstvo do finalnega obračuna odvilo. "Tea je nova Baba Vanga," in "Vsaka čast, zadela si," sta le dva od številnih komentarjev, ki jih je moč prebrati na spletu. "Tea je v napovedovanju prihodnosti premagala še legendarne Simpsonove," pa so se pošalili srbski mediji.

Na svoj račun se je na spletu pošalila tudi pevka sama in v luči ideje, da se naslovi njenih pesmi uresničijo, zapisala, da njeni prihajajoči hiti na albumu nosijo naslove Mir na svetu, Jem, a se ne redim, Denar, Maldivi trikrat na leto ter Zdravo telo, zdravi lasje.

španija argentina finale nogomet svetovno prvenstvo Tea Tairović

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Marilyn Manson ob polemikah razprodal zagrebško Areno

24ur.com Evrovizijske stavnice: slabi obeti za Balkan, bo slavila naša soseda?
24ur.com Recept za športni uspeh: 'Talent ni dovolj, potrebna sta še delo in urejeno okolje'
24ur.com 'Naj naši proti Srbiji povedejo z 1:0 in to zadržijo do konca. Ne pa s 3:0, potem pa ...'
24ur.com 15 let od ene najbolj zloglasnih tekem v zgodovini mundialov
24ur.com 'Evrovizija sveta ne bo rešila in to tudi ni njena naloga'
Zadovoljna.si Se Hrvaški res nasmiha zmaga na Evroviziji?
24ur.com Erik Shoji: Ponosen sem, da imam ob sebi takšno ekipo, takšne fante
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Martinović
18. 07. 2026 08.28
Brainrot…
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi
Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi
Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?
Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?
Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?
Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?
zadovoljna
Portal
Ali dolgi lasje res bolj izpadajo? Dermatologi razkrivajo, zakaj nas dolžina pogosto zavede
Najlepši zaročni prstani slavnih v letu 2026
Najlepši zaročni prstani slavnih v letu 2026
Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov
Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov
7 znakov, da vaše medenično dno potrebuje več pozornosti
7 znakov, da vaše medenično dno potrebuje več pozornosti
vizita
Portal
Ženske po 40. letu opažajo te spremembe – a jih pogosto napačno razumejo
Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen
Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen
Rak grla se lahko sprva kaže neopazno: to so prvi opozorilni znaki
Rak grla se lahko sprva kaže neopazno: to so prvi opozorilni znaki
Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite
Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite
cekin
Portal
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
moskisvet
Portal
Poškodba je ni ustavila: Lindsey Vonn dokazala, zakaj velja za borko
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
Po razhodu s Petrom pokazala, kaj ta zdaj zamuja
Po razhodu s Petrom pokazala, kaj ta zdaj zamuja
5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom
5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom
dominvrt
Portal
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
okusno
Portal
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Rango
Rango
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804