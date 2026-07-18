Je Srbkinja že pred leti napovedala finalista mundiala?

Pesem Španija i Argentina ni od vsega začetka nosila takšnega imena. Pevka Tea Tairović jo je namreč prvotno naslovila Izrael i Palestina , zaradi vojnega stanja in ostrih kritik pa je zvezdnica naslov nato spremenila. Ko je po drugem polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu postalo jasno, da se bosta za pokal borili prav Španija in Argentina, se je pesem ponovno razširila po spletu.

V komentarjih so se številni pošalili, da je Srbkinja jasnovidna ter da je že leta pred samim mundialom vedela, kako se bo prvenstvo do finalnega obračuna odvilo. "Tea je nova Baba Vanga," in "Vsaka čast, zadela si," sta le dva od številnih komentarjev, ki jih je moč prebrati na spletu. "Tea je v napovedovanju prihodnosti premagala še legendarne Simpsonove," pa so se pošalili srbski mediji.

Na svoj račun se je na spletu pošalila tudi pevka sama in v luči ideje, da se naslovi njenih pesmi uresničijo, zapisala, da njeni prihajajoči hiti na albumu nosijo naslove Mir na svetu, Jem, a se ne redim, Denar, Maldivi trikrat na leto ter Zdravo telo, zdravi lasje.