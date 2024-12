Je Stalker želel obuditi duh Dona Mentonija?

Če mora pop ostati generično-energičen, potem je Tate McRae vedno zanesljiva izbira. 2 Hands mehko grabi ali brca v več smereh. Refren je dirkaški, tempo skozi celoten song pospeševalni, a ostaja odlično uravnotežen. Suffle-ritmiziranje iz ozadja komada poskrbi, da docela optimistična popevka žari ves čas trajanja. V spotu nastopi tudi najlepši McLarnov model. Po prvotnih napovedih naj bi ga poleg kanadske pop zvezdnice vozil tudi F1 vitez Lando Norris . Ga kdo opazi? Norrisa ni, zato pa bežen vtis naredi povratnik, ikonski Max Headroom . Tate McRae s 2 Hands nabira zalet za svojo novo albumsko predstavo So Close To What . Izdajateljski start te je napovedan za konec februarja. McRaejeva naj bi prihodnje leto z megalomansko turnejo na stadionih nadomestila počivajočo Taylor Swift . Goriva za dosego visoko zastavljenega cilja ima pevka, avtorica in plesalka povsem dovolj.

Očitno ga južnjaški blues-rock ali boogie-rock še kar grize. Ob tem se Stalker tudi za sladke in cvetoče (beri sesirjene) refrene ne zmeni. Lolin refren je iz kataloga Rolling Stones oziroma Micka Jaggerja . Zanimiva je malenkost zadušena produkcijska plazma, na prikupen način podobna Davidu Bowieju iz časov njegovega sodelovanja v bendu Tin Machine . Tadej Košir Stalker kot vokalist zveni navdušeno, predano in ambiciozno, malenkostno zmodificiran pa tak še bolj. Sporočilnost videospota v kombinaciji z verzi mestoma ni povsem jasna. Janez Zmazek Žan bi bržčas rekel, da je to taprava Dobra mrha 2.0.

Nekaj je hudo stereotipnih in zato že malo dolgočasnih. A Medvodčan ga, in to takrat, ko niti ne pričakujemo, spet pihne tako zelo brihtno, da je veselje. Ok. Ko umetnik sam sebe razglaša za umetnika, hm? Take trditve kaj hitro lahko postanejo delikatne. "Vedno delu, to kar čutu", ni ravno posebej umetelen izrek, saj je takih osnovnih že Zlatko nanizal toliko, da jih ima dovolj nekaj generacij. Zato pa Dwon, na primer, "inhalira iluzijo", kar bi lahko šteli kot približek naprednosti ali začetek nekakšnega pesniškega avanturizma. Če bi marljivi in ekspresivno povsem legitimni raper vsaj še malo upgrejdal, to je posodobil beat oziroma glasbeno spremljavo (ta klavirček zadaj, če ta ni super oster, je res že passé), bi marsikaj zvenelo še mnogo bolje.

Ocena: 3,5

MEGAN THEE STALLION FT. FLO MILLI – Roc Steady