Je tu še kdo, ki Nipkeja ni vprašal, kdaj bo pripravil nov hit

Glej, kdo je nazaj! Nipke že pet let ni presenetil z albumom. Tale počasen dub s pomenljivim in ravno prav izzivalnim naslovom naj bi veljal za začetek novega kreativnega cikla. Draveljski raper in plesalec ise prikupno zateka k resnicam, ki brenčijo v zakulisju slehernega ustvarjalnega procesa, še zlasti, ko ta za nedoločen čas iztiri. Globok razmislek pesnika napelje celo do ideje, da bi bilo zanj najbrž koristno, če bi koga vzel na piko. Ob tem Nipke nonšalantno opravi tako s tistimi konkurenti, ki bezajo v politiko in politike, kot tudi s tistimi, ki jih priganja edino samohvala. Dve ritmični strukturi, ki sestavljata Kdaj bo hit, vzorno sledita povedanemu. Biti flegma bo tudi v prihodnje velik priviliegij.

Urban4some so frakcija Los Ventilos, domače pop rock postave s poreklom. To je njihov drugi song v razmaku dolgih štirih let. So Long ocenjujem za enega najboljših songov, kar jih je bilo v zadnjih letih ustvarjenih pri nas. Če ne zaradi drugega, pa zato, ker je tekstura popevke zelo sodobna, ker je zapeta tenkočutno in z veliko mero dobrega okusa ter tudi zato, ker sta njena transcendenca in energija zelo posrečeno uravnovešeni. Ob So Long se spomnim še na prvi met Urban3Some, na pesem Mirjam (2017). Tistikrat si je ad hoc zadeva malenkostno pomagala z osnovnim ritmom, ki so ga prevzeli od Foster The People, ameriških marketinških operativcev, ki so postali pop prvaki. In še nekaj. Nov posnetek zasedbe Ubran3Some je eden res redkih tu zvarjenih songov, ki mu angleški verzi pristajajo precej bolj, kot bi mu slovenski.

Ocena: 4,5

POLO G ft. LIL WAYNE - Gang Gang