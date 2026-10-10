Jean-Michel Jarre ob 50-letnici albuma Oxygene z jubilejno izdajo

Snemanje na osemkanalni magnetofon pomeni, da je imel glasbenik na voljo osem ločenih sledi na magnetnem traku, na katere je lahko neodvisno posnel različne inštrumente ali glasove. V 70. letih je bila to pomembna omejitev, saj je glasbenika prisilila k ustvarjalnosti pri načrtovanju aranžmaja, saj ni bilo mogoče dodajati neomejenega števila posnetkov kot pri današnji digitalni tehnologiji. Glasbenik je moral pogosto 'zmešati' več inštrumentov na eno sled, da je sprostil prostor za nove, kar je zahtevalo natančno predvidevanje končne zvočne podobe.