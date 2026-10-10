Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Jean-Michel Jarre ob 50-letnici albuma Oxygene z jubilejno izdajo

Pariz, 10. 10. 2026 12.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Jean-Michel Jarre

Eden od začetnikov elektronske glasbe Jean-Michel Jarre je napovedal, da bo počastil 50. obletnico svojega albuma Oxygene. Jubilejna izdaja albuma, s katerim se je uveljavil v mednarodnem okolju, bo izšla 20. novembra pri založbi BMG Records.

Jean-Michel Jarre je album Oxygene najprej izdal v Franciji leta 1976, leto zatem pa je sledila mednarodna izdaja. Album je približal elektronsko glasbo svetovnemu občinstvu in Jarreja uveljavil kot eno od vodilnih osebnosti te glasbene zvrsti.

Jean-Michel Jarre z jubiljeno izdajo albuma Oxygene.
Jean-Michel Jarre z jubiljeno izdajo albuma Oxygene.
FOTO: Profimedia

Album je bil posnet v kuhinji Jarrejevega takratnega pariškega stanovanja z osemkanalnim magnetofonom, doma narejeno mešalno mizo in manjšo zbirko sintetizatorjev in elektronskih instrumentov. Po svetu so prodali več kot 18 milijonov izvodov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko sem ustvaril Oxygene, sem delal neposredno z analognimi instrumenti in trakovi, zvok pa je imel svojo posebno globino, gibanje in življenje," se spominja Jarre. "Za to obletnico smo se vrnili k originalnim trakovom z namenom, da bi ohranili ta značaj, namesto da bi ga spremenili," je povedal po poročanju portala Louder.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po pisanju portala bo Jarre novembra izdal tudi knjigo Machines: A History Of Electronic Music. Delo črpa iz njegove lastne zbirke elektronskih in elektroakustičnih instrumentov ter predstavlja 130 posebej za to priložnost fotografiranih strojev, ki sledijo več kot stoletju elektronske glasbe, od prvih elektrificiranih strojev z začetka 20. stoletja do algoritmov umetne inteligence.

Razlagalnik

Analogni sintetizatorji so elektronski glasbeni inštrumenti, ki zvok ustvarjajo s pomočjo električnih signalov in fizičnih komponent, kot so oscilatorji, filtri in ojačevalci, namesto z digitalnim procesiranjem. Za razliko od digitalnih inštrumentov, ki temeljijo na binarnih kodih, analogni sintetizatorji nudijo edinstveno toplino, bogastvo in nepredvidljivost zvoka, saj so občutljivi na temperaturne spremembe in druge fizikalne dejavnike, kar daje vsakemu posameznemu inštrumentu specifičen karakter.

Elektroakustična glasba je zvrst umetniške glasbe, ki se je razvila po drugi svetovni vojni in vključuje uporabo elektronskih tehnologij za manipulacijo zvoka. Ta slog združuje tradicionalne zvočne vire, kot so posnetki naravnih zvokov ali glasbil, z elektronsko obdelavo, kot so filtriranje, spreminjanje hitrosti predvajanja ali ustvarjanje povratnih zank. Pionirji te smeri so raziskovali, kako lahko tehnologija razširi meje človeškega sluha in ustvari povsem nove, prej neslišane zvočne pokrajine.

Snemanje na osemkanalni magnetofon pomeni, da je imel glasbenik na voljo osem ločenih sledi na magnetnem traku, na katere je lahko neodvisno posnel različne inštrumente ali glasove. V 70. letih je bila to pomembna omejitev, saj je glasbenika prisilila k ustvarjalnosti pri načrtovanju aranžmaja, saj ni bilo mogoče dodajati neomejenega števila posnetkov kot pri današnji digitalni tehnologiji. Glasbenik je moral pogosto 'zmešati' več inštrumentov na eno sled, da je sprostil prostor za nove, kar je zahtevalo natančno predvidevanje končne zvočne podobe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Jean-Michel Jarre glasba oxygene elektronska glasba

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Michael Kiwanuka je spet zdrav in zato romantično raznežen

24ur.com Prihaja jubilejna izdaja debitantskega albuma Ring Ring skupine Abba
24ur.com Legenda folka Graham Nash z novim albumom Now
24ur.com Perpetuum Jazzile praznujejo svoj 40. jubilej
24ur.com Mia Žnidarič praznovala svoj 60. rojstni dan v Siti teatru
Zadovoljna.si Ta znani Slovenec danes praznuje rojstni dan
24ur.com Klemen na 40. rojstni dan izdal prvo ploščo: To je darilo meni, Mojci in poslušalcem
24ur.com Mi2: Z akustično izdajo želimo pokazati tudi tisto nežnejšo plat
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
okusno
Portal
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009