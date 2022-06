Jeff Beck potrdil izdajo albuma z Johnnyjem Deppom

Jeff Beck in Johnny Depp

"Tega človeka sem spoznal pred petimi leti in od takrat se nisva nehala smejati. Skupaj sva posnela tudi album. Ne vem, kako se je to zgodilo, izšel bo julija," je med koncertom svojim oboževalcem razkril Beck.

Depp se je Becku na odru pridružil na polovici koncertov, z njim pa je nato odigral po 30 minut. Med njunim skupnim nastopom sta odigrala nekaj priredb uspešnic, med katerimi so bile tudi pesmi Johna Lennona , Jimija Hendrixa in Marvina Gaya . Z njim je nastopil tudi dan po tem, ko je sodišče razsodilo, da je zmagal v tožbi z Amber Heard, svoje zmage pa na odru ni komentiral.

Zvezdnika sta skupni album napovedala aprila 2020 v objavi na družbenem omrežju Instagram, Depp pa je Becka takrat opisal z besedami: "Moj dragi prijatelj in brat. Eden izmed mojih kitarskih herojev vseh časov." Takrat sta izdala tudi priredbo pesmi Johna Lennona, Isolation, Depp pa je o pesmi in izbruhu pandemije povedal: "Lennonove preroške besede so prava poezija, globina njegovih besed pa se nama je z Jeffom zdela pravšnja za opis teh časov."