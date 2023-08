Jelena Karleuša: Dokler se ne kloniram, ni boljše 'ribe' od mene

Jelena Karleuša je izdala novo pesem z naslovom Karlyb*tch . V njej prepeva, da jo ljudje na spletu nenehno spremljajo in kritizirajo vsako njeno potezo, češ da je neokusna in kičasta. A Kareluša jim sporoča, da se ne zavedajo, da je v resnici najboljša in najlepša. V pesmi med drugim poje, da je "božji bič" in da "izgleda kot barbika, a je v srcu bojevnica" ter dodaja: "Dokler se ne kloniram, ni boljše 'ribe' od mene."

Za pesem je izdala je tudi videospot, v katerem promovira veganski življenjski slog. V njem se namreč sprehodi v vegansko restavracijo, ki ima na strehi velik napis The future is vegan (prihodnost je veganska), ter naroči veganski burger. Karleuša je namreč veganka in velika borka za pravice živali. Nedavno je posvojila psička, ki je ostal brez sprednjih tačk in repa, potem ko ga je neznanec hudo poškodoval. Pominovala ga je Alfa, in zdi se, da je po njem naslovila tudi svoj nov studijski album Alpha.