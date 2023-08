Jelena Karleuša napovedala izid enajstega albuma

Karleušova je junija na Instagramu svoje sledilce obveščala o napredku posvojenega psička Alfeja, ki ga je prevzela v skrb, potem ko ga je neznanec hudo poškodoval. "Spoznajte Alfo, on je sedaj moja skrb. Zaradi velikega zanimanja in ljudi, ki so izrazili željo po obveščanju, ker so bili pretreseni, objavljam te slike," je zapisala v daljši objavi na Instagramu, v kateri je delila srce parajoče fotografije ranjenega psa.