Jelena Rozga: Dubrovnik je čudovit

"Pesem Sveto pismo je močna pesem, ki vzbudi čustva in zahteva razmislek, najbolj pod vprašanje postavlja ljubezen in ali je ljubezen sama zares dovolj, da odnos med moškim in žensko obstane in preživi vse padce," je povedala Jelena Rozga, ki je balado pripravljala od oktobra lani. "Pesem Sveto pismo bi morala biti duet, pa ji to ni bilo namenjeno. Snemali smo pa snemali, pa nikakor ni izpadlo dobro ... Moja ekipa pesem Sveto pismo kliče 'instant solze', saj so en za drugim in skupaj z mano ob poslušanju pesmi Sveto pismo jokali skoraj vsi. Žalostna, ampak tako realna, nežna, ampak močna – pesem je res nabita s čustvi, ampak nima zaključka. Morda mi Tonči(op. a., glasbo in besedilo za pesem sta napisalaTonči in Vjekoslava Huljić) naslednjo pesem napiše o tem, kako je ljubezen na koncu zmagala," je o tematiki dodala plavolaska iz Splita.

Videospot je simpatična Jelena posnela v Dubrovniku in tako romantični baladi podala čustveno vizualno podobo. "Dubrovnik je čudovit in na srečo januarja dokaj prazen, poleti bi bilo nemogoče posneti karkoli zaradi turistov. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, za kar sem posebej hvaležna. Pred časom, ko smo snemali pesem za spot 'Uzmem koliko mi daš', sem si po deževnem snemanju prisegla, da bodo naslednji spoti studijski (smeh)," je o snemanju povedala Jelena.