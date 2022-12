Jelena Rozga navdušila zagrebško Areno, za koreografijo poskrbel Slovenec

Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga je v soboto navdušila obiskovalce zagrebške Arene. Oboževalci so na skoraj triurnem koncertu glasno prepevali skupaj s pevko, ki ni zapela le pesmi iz svoje samostojne glasbene kariere, ampak tudi tiste, ki so nastale še v času, ko je pela v skupini Magazin. Zvezdnica pa poslušalcev ni navdušila le z glasom in s stasom, ampak tudi s plesnimi gibi, za katere je poskrbel Slovenec Žiga Sotlar.

V do zadnjega kotička polni Areni Zagreb je v soboto potekal glasbeno-plesni spektakel, v katerem je v glavni vlogi zablestela hrvaška pevka Jelena Rozga. 45-letna Splitčanka, ki velja za eno največjih glasbenih zvezd na Balkanu, je z nastopom uresničila svoje otroške sanje in okronala skoraj tri desetletja obstoja na glasbeni sceni. "Zelo težko se poslovim in grem z odra in vem, da bom, ko se ta evforija v meni poleže, že takoj odštevala minute do naslednjega koncerta," je povedala takoj po koncertu.

icon-expand Za koreografijo Jelene Rozga je poskrbel Žiga Sotlar. FOTO: Dino Ninkovič

S koncertom je pevka otvorila turnejo z naslovom Minut srca mog, na kateri ne bo manjkalo pesmi iz njene samostojne kariere kot tudi tistih iz časov skupine Magazin. Zagrebški koncert je začela s pesmijo Ne tiče me se, velikemu hitu pa so sledili Nirvana, Bižuterija, Tko me zove, Opijum, Suze biserne, Dani su bez broja, Cirkus, Moje proljeće, Razmažena ... Pri pesmi Zar je ljubav spala na to se je Rozgi na odru pridružil še Matija Cvek.

Pri ustvarjanju šova je pevka tokrat sodelovala s Slovencem in celotno koreografijo zaupala Žigi Sotlarju. "Žigi popolnoma zaupam in verjamem, da bo naredil nekaj najboljšega," je že pred časom, ko sta začela pripravljati šov, povedala Jelena o plesalcu, ki velja za enega najboljših koreografov v Evropi. Žiga je svojo pot začel v šovu Slovenija ima talent, kasneje pa ga je pot vodila preko domačih meja. Pohvali se lahko s številnimi uspehi na območju nekdanje skupne države in sodelovanji z velikimi imeni glasbene industrije.