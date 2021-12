Jelena Rozga ob poslušanju svoje nove pesmi: Jokala sem kot dež

Na duet sta Jelena Rozga in Saša Matić dolgo čakala. Dogovor o sodelovanju sta sklenila pred šestimi leti, ampak se pesem enostavno do sedaj ni pojavila. Prav zaradi spontanosti in čustev, ki jih pesem nosi, sta oba prepričana, da bo čutna balada pravi glasbeni užitek vsakemu, ki jo bo poslušal. Navdušenje je izzvala že najava dueta, zato so bila seveda pričakovanja še toliko večja.

"Moja glasbena kariera traja več kot 25 let in kljub temu, da sem zelo čustvena oseba, le redko jočem zaradi pesmi. Ko mi je Saša poslal duet, se nisem samo zjokala. Jokala sem kot dež in z mano vsi člani moje ekipe. Poslušalcem želim, da občutijo to emocijo, za katero sem neskončno hvaležna Saši, ker se je odločil prav to pesem podeliti z mano. Ravno na zadnjem koncertu sem pojasnjevala obiskovalcem, kako zelo uživam, ko pojem balade, ampak jih imam najmanj. Obožujem pesmi, ki v meni prebudijo občutke in čustva ter mi dajo svobodo, da se lahko izrazim," nam je o pesmi in svoji ljubezni do balad povedala Jelena.