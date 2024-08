Jelena Rozga: Pesem Lavica je postala himna moči in ponosa

Da je po očetu levinja, je prvič zapela pred mesecem dni na festivalu Melodije Jadrana. Jelena Rozga je takrat predstavila svojo novo pesem z naslovom Lavica , ki se je v samo mesecu dni tako močno zasidrala v srca poslušalcev, da si niti pevka ni mogla predstavljati takšnega odziva. "Nisem si mogla predstavljati, kakšen plaz čustev in reakcij bo ta pesem povzročila in prebudila pri ljudeh. Lavica je postala več kot le pesem, postala je himna moči in ponosa," je vesela Hrvatica, ki pravi, da je pesem morda res bolj priljubljena pri ženskah, ki jim je namenjena, a obenem navdušuje tudi moške.

Čeprav sama verjame v svoje pesmi in je uspeh Lavice predvidela že ob prvem poslušanju, takšnega odziva res ni pričakovala. "Ko sem posnela to pesem, sem začutila nekaj posebnega. Vedela sem, da bodo ljudje začutili moč levinje. Pravijo, da je lev najponosnejša žival, in to želim, da ste tudi vi: ponosni nase, na svoje uspehe, na svoje padce, na svoje izbire in na svoje življenje. Želim vam, da prebudite moč leva v sebi, še posebej takrat, ko mislite, da je nimate, in nikoli, ampak res nikoli nikomur ne dovolite, da se do vas obnaša, kot da ste bižuterija, cenen okrasek," je povedala zvezdnica, ki je znana po tem, da vedno ponosno zastopa svoje vrednote.