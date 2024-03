Jelena Rozga po dveh letih izdala novo pesem

"Pesem 'Od čega sam ja' je plod skupne umetniške sinergije med mano in Ivanom. Besedilo te močne skladbe opisuje zgodbo ranljive, a hkrati pogumne ženske, ki se čudi lastni moči. Glede na to, da sem v življenju tako ranljiva kot močna, se pesem popolnoma ujema z mojo filozofijo. Z Ivanom sva že dolgo prijatelja in sodelavca, s tem projektom pa je najin odnos dobil novo dimenzijo. Vedno je posebno lepo delati z nekom, ki te pozna v dušo in razume, kako pomembno mi je, da ostanem zvesta sama sebi. Uživala sem v celotnem procesu ustvarjanja te pesmi, od prvih posnetih taktov do konca snemanja spota," je povedala Jelena Rozga in dodala, da se že veseli odzivov svojih poslušalcev.