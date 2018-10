Jelena Rozga pri 41 letih pokazala neverjetno gibčnost

Jelena Rozga je bila v preteklosti balerina, zdaj pa je prvič v spotu pokazala, koliko gibčnosti ji je ostalo še od mladosti in s tem požela ogromno pozitivnih komentarjev.

''Pesem me je obsedla v sekundi, ko sem jo slišala. Emina Jahović je napisala eno pesem, ki sem jo imela na 'replay' in želela sem si, da bi nekaj napisala tudi zame. Emina je moja zelo dobra prijateljica in ko je napisala pesem Ostani, je vedela, da je to pesem zame. Potem ko smo posneli demo, sem pesem pokazala svojim bližnjim in ekipi. Vsi so bili navdušeni in komaj čakali spot. Sodelovanje z Emino je bilo tako enostavno, pesem naju je združila še bolj in vse se je sestavilo skupaj v popolno celoto,'' nam je o pesmi povedala seksapilna Jelena.