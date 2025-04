Jenn svojo glasbo pelje v novo smer: Stopila sem izven cone udobja

Anika Košir je Jenn. 19-letna hči nekdanjega alpskega smučarja Jureta Koširja se je pred nekaj več kot letom podala v glasbene vode s prvim singlom Let It Be, sedaj pa predstavlja novo pesem, ki jo je poimenovala Miami Vice. Kot pravi, ta predstavlja korak v novo smer, z njo pa stopa iz svoje cone udobja, saj v pesmi rapa.

Anika Košir, ki deluje pod umetniškim imenom Jenn, predstavlja svojo novo pesem, ki jo je poimenovala Miami Vice. 19-letnica se z njo podaja v rap vode, kot nam je povedala, pa je to korak izven njene cone udobja, a je prav zato toliko bolj ponosna nase, da ga je naredila.

Z umetnostjo se je začela ukvarjati že v otroštvu, ko je začela plesati in peti, trenirala pa je tudi umetnostno drsanje. "Glasba je velik del mojega življenja, še danes se spomnim, kako sem kot šestletnica na računalniku svojih staršev iskala glasbo in prepevala priredbe znanih pevk, ki me še vedno navdihujejo," pravi mlada glasbenica, ki je avtorsko glasbo začela ustvarjati v srednji šoli.

Pesmi Let It Be, ki je izšla leta 2023, sta sledila singla Stupid in Timeless, na katerem je sodelovala z Amosom Vamosom. "Dolgo časa nisem izdala ničesar, ker sem bila zaprta v studiu in ustvarjala novo glasbo, ki se, po mojem mnenju, zelo razlikuje od starih pesmi, ki sem jih predstavila v minulem obdobju," pravi umetnica, ki je za pesem Miami Vice posnela tudi videospot, nastal pa ni nikjer drugje kot v Miamiju.