Jenna D poslovenila uspešnico Miley Cyrus: Loh grem sama po rože

"Loh grem sama po rože, se za roko držim. Loh grem sama v štacuno in si južno nardim. Loh se peljem tut plesat in v Tifli norim, lahko takoj si novga tipa dobim," je besedilo, ki ga je napisala Jenna D in s tem navdušila v videu, ki si ga je na Tik Toku ogledalo že 43 tisoč ljudi.

"Pesem mi je bila že takoj zelo všeč in me je zanimalo, kako zveni v slovenščini, prav tako pa se mi je zdela dobra fora in da lahko izpade smešno oziroma zabavno. Nisem pa pesmi želela le prevesti, ampak jo narediti tudi malo bolj lokalno in avtentično, zabavno in zanimivo," je o prevodu enega najbolj poslušanih hitov trenutno povedala Jenna D.