Jennifer Lopez mesec dni pred izidom albuma in filma izdala novo pesem

Jennifer Lopez je manj kot mesec dni pred izdajo svojega devetega studijskega albuma This is me ... now in istoimenskega filma vsaj delno potešila neučakanost svojih oboževalcev. Izdala je novo pesem z naslovom Can't get Enough, za katero je seveda posnela videospot. Glavna tema spota je poroka, kot vedno pa priljubljena zvezdnica tudi tokrat ni pozabila na številne plesne točke, v katerih navdušuje tudi sama.

"Končno je zunaj. Pesem Can't Get Enough in videospot sta objavljena," je ob posnetku dela videospota navdušeno zapisala Jennifer Lopez. Pevka je z objavo nove pesmi s pripadajočim videospotom vsaj delno potešila neučakanost svojih oboževalcev, ki 16. februarja pričakujejo izid devetega studijskega albuma. Novo pesem je seveda opremila tudi z videospotom, katerega glavna zgodba je poroka. Tudi tokrat je v njem veliko plesnih točk, kar je za zvezdnico, ki vsakič znova poskrbi, da tudi sama pokaže svoj plesni talent, že stalnica.

"Mislim, da bi pesem lahko nekatere ljudi presenetila," je o sveže izdani skladbi povedala za Variety tik pred izidom. "Vsekakor gre za nekakšno metazgodbo o potovanju, ki traja od zlomljenega srca do ljubezni. Sem nekakšen strokovnjak, bi lahko rekli. Ne toliko o zakonu, ampak o porokah. Še enkrat, ne jemljem se preveč resno. Mislim, da je življenje noro potovanje, kjer padeš in se spet dvigneš ter se še naprej trudiš in nikoli ne obupaš," je še povedala.

Priljubljena 54-letnica je s singlom napovedala tudi prihajajoči album z naslovom This is me ... now, ki ga bo izdala po desetih letih. Gre za nadaljevanje albuma iz leta 2002 This is me ... then, s katerim je takrat opisala večino svojega življenja. Skoraj dve desetletji kasneje se je odločila za podobno potezo, obenem pa istočasno na filmska platna prihaja tudi film z enakim naslovom, v katerem bo spregovorila tako o svojem zasebnem kot tudi poklicnem življenju.

