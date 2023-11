Jennifer Lopez napovedala nov album in film

Jennifer Lopez bo februarja izdala nov album This is Me ... Now.

Ameriška pevka Jennifer Lopez za prihodnje leto načrtuje nov album kot tudi film. Album z naslovom This is Me ... Now naj bi izšel 16. februarja - približno 20 let po uspešnem albumu This is Me ... Then, je nedavno napovedala 54-letna Lopezova. Skupaj z albumom bo februarja izšel tudi istoimenski film s portretom pevkinega življenja in kariere.

Kot prvi singel z novega albuma bo že 10. januarja izšla pesem Can't Get Enough.

Lopezova, ki se je lani poročila z ameriškim igralcem, 51-letnim Benom Affleckom, je svoj zadnji album izdala leta 2014. Večkrat nagrajena umetnica, ki je tudi igralka, je ena najuspešnejših glasbenic na svetu.