Jennifer Lopez ne uspe prehiteti same sebe

Jennifer Lopez - Can't Get Enough (feat. Latto)

Pregovarjati se o tem, ali je novi pop-soul šlagerček vsemogočne J.Lo speven, vpadljiv, zapomljiv ipd., je sizovski nebodigatreba. Vse potrditvene kljukice pred hitom, ki ima za nalogo eno največjih zvezdnic zadnji treh desetletij ohraniti pri vrhu, ta res ima. Vseeno Can't Get Enough ni niti i- od izvirnosti. Ok. Če se J.Lo-novost nameniš požižgavati ali mrmrati, te ta že čez pet minut hočeš-nočeš zavede na Superstar, največji hit Angležinje Jamelie iz leta 2003. Še bolj zanimivo in nenavadno pa ocenjujem produkcijski najbolj songa, ki nima niti spodobne ritmične ostrine (kot opus Due Lipe, na primer), kaj šele, da bi imel kakršnokoli mastno ali pa žametno R&B ambicijo. Kot da se je Jennifer Lopez nekolikanj zbala strumno prevesti, transformirati se v zdaj vladajočo estetiko. Ta komad je J.Lo pred poldrugim letom Benu Afflecku, ljubezni svojega življenja, kot zatrjuje, zapela na njuni poroki. Prvotni video, ki spremlja Can't Get Enough, vključuje zgolj poročno motiviko, pričujoči pa je posnet specialno za remiks z gostujočo raperko Latto. 54-letnica je še vedno videti in pleše osupljivo, a kaj, ko zgolj poslušanje te viže posebne pohote ne izzove. Ocena: 3 Ariana Grande - yes, and?

Kmalu po začetku je očitno, da je floridska superzvednica svojega glasbenega producenta prepričala, da izvede ne le variacijo, pač pa naj Madonnino ikonsko pesem Vogue (1990) praktično prekopira. Šved Max Martin je v ritmiko novega hita Ariane Gande v resnici uspel pretihotapiti še obrazila evro-hita Respectable angleškega sestrskega dua Mel & Kim (produkcija Stock, Aitken, Waterman, letnik 1987). Dejstvo, da je Grandejeva predelano Vogue v letu 2015 izvajal tudi na svojih nastopih, ni pozabljeno. A bolj kot delikaten ritem in čezenj poveznjena melodija, ki je za pevkin standard res presenetljivo šibka, je Yes, And? še eno v vrsti obračunavanj s pevkinimi kritiki, beri, (spletnimi) hejtarji. V tem špalirju se je Ariana pridružila, če ne kar prišlepala, k vseobsežni in že vrsto let neprekinjeni narativni akciji, pravzaprav reakciji kolegice Taylor Swift. Zvezdnice so očitno jezne in zamerljive, milijoni (mlajših) parov ušes pa to modalnost še naprej navdušeno slavijo. Morda bi bilo bolj primerno, da iz kotizolskih vrenj ne bi izšla tako zajetna količina uspešnic. Morda. Yes, And? = Poceni kontradrama. Upati je, da Grandejeva z novim albumom, ki je na poti, že pri tridesetih še ne bo zašla v pregovorno sekcijo stare'n'tečne. Ocena: 2,5 Lil Nas X - J Christ

O, Džizus! V koloni vstopijo dvojnik Taylor Swift, pa Ed Sheerana, Baracka Obame, Kanye Westa, Mariah Carey, Oprah Winfrey in drugi? Kam vodi red? V nebesa, kam pa drugam? Lil Nas X je sceno prvič pretresal pred petimi leti. Uspeh komada Old Town Road od tedaj ni nadgradil. Tudi z J Christom ga ne bo. Nenazadnje je skoraj klasičen hitrejši trap-EDM-hiphop song vsebinsko ločen od vpadljivega bibličnega spota. Lil Nas X prežvekuje bodrilne fraze o lastni neomajnosti in naposled tudi o slavi, ob tem, da je največ verzov namenjeno humornim nesmislom. To se izkaže še predno X preigra hudiča in zabije koš. Po svoje nepredstavljiva saj-ni-res-pa-je zmeda, po drugi plati pa ogledalo v katerem se zrcali 1000 in en idiotizem, ki se ga gremo iz dneva v dan. Sej res ne veš, a te varujejo angeli ali preganja Lucifer - ali pač? Po tretji plati pa: če to ni obenem posebna refleksija Eurosonga, a? Ocena: 2,5 Gus Dapperton, Lil Yachty & Joey Bada$$ - Fallout

