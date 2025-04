Jennifer Lopez prihaja v Evropo, nastopila bo pri naših sosedih

Zvezdnica Jennifer Lopez je presenetila svoje oboževalce z novimi datumi glasbene turneje Up All Night 2025. Napovedala je, da prihaja tudi v Evropo, med drugimi se je na njenem seznamu znašla Madžarska, ki bo pevko in igralko gostila že poleti. Jennifer je nove datume turneje objavila na družbenih omrežjih.

Pevka in igralka Jennifer Lopez letos kani nadaljevati z glasbeno turnejo Jennifer Lopez: Up All Night Live in 2025, ki bo zajela večja mesta po Evropi in drugod. Na družbenem omrežju Instagram je namreč svoje sledilce razveselila z dolgim seznamom datumov in držav, kjer namerava prirediti koncertni spektakel že zelo kmalu. "Za vse svoje mednarodne oboževalce bom poleti organizirala nekaj posebnih nastopov. Komaj čakam, da se vrnem tja, da vas vse vidim. Minilo je preveč časa. To bo čudovito poletje," je na svojem profilu zapisala 55-letna zvezdnica.

Pod objavo se je vsulo ogromno navdušenih komentarjev oboževalcev, tisti najbolj neučakani bodo Jennifer lahko videli na odru že prvega julija, ko bo nastopila v Turčiji in začela s turnejo po daljšem premoru. "Kako sem navdušen, komaj čakam," "Že pakiram in se odpravljam na počitnice, da vidim JLo v živo nastopiti," in "Ne morem verjeti, da smo to končno dočakali," je le nekaj najbolj navdušenih komentarjev pevkinih oboževalcev.

