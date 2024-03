Jennifer Lopez zaradi slabe prodaje vstopnic odpovedala več koncertov.

Veliki povratek Jennifer Lopez na glasbeno sceno se ni odvil po pričakovanjih. Zvezdnica, ki je nedavno izdala album This Is Me... Now, je namreč morala odpovedati v koncerte Clevelandu, Nashvillu, Raleighu, Atlanti, Tampi, New Orleansu in Houstonu, po poročanju tujih medijev pa je za to krivo pomanjkanje povpraševanja po vstopnicah.