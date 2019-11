Jerca Lunar predstavlja debitantsko skladbo Ker odhajaš

Mlada glasbenica Jerca Lunar , ki prihaja iz Nakla in v Ljubljani študira germanistiko na Filozofski fakulteti predstavlja prvo avtorsko skladbo Ker odhajaš. Pesem je nastala v sodelovanju z Alexom Volaskom , enim od nastopajočih v šovu Znan obraz ima svoj glas, ki se je pod skladbo podpisal kot avtor besedila in glasbe.

O sodelovanju s priljubljenim in uspešnim glasbenim ustvarjalcem je Jerca povedala: ''Takoj, ko sem slišala, da gre za res čudovito balado in takoj, ko sem videla besedilo, sem vedela, da moram to pesem posneti. Glasba izpod njegovih rok je čudovita in napisana s srcem.''